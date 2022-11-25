Новый мультфильм Disney «Странный мир» безнадежно провалился в прокате

Новый анимационный блокбастер студии Disney «Странный мир» с треском проваливается в североамериканском прокате — в минувшую среду мультфильм заработал всего $4,2 млн, а к финалу расширенного праздничного уик-энда Дня благодарения ему прогнозируют бокс-офис в районе $22-24 млн. При этом у картины большой охват — мультфильм показывают в 4174 кинотеатрах США.

По разным данным, бюджет «Странного мира» варьируется от $135 до $185 млн, так что стартовая выручка означает очевидное коммерческое фиаско. Вероятно, ситуацию могли бы исправить грядущие новогодние праздники, когда аудитория с удвоенной активностью посещает кинотеатры, но, несмотря на в целом позитивную критику, мультик получил довольно посредственную для жанра оценку от зрителей — «В» по опросам CinemaScore.

Еще один примечательный факт: из-за темы однополой любви «Странный мир» не допустили в прокат в некоторых странах. По какой-то причине компания Disney принципиально отказались идти на компромиссы. В прошлом году в похожей ситуации оказался вышедший во время пандемии мультфильм «Энканто», но его стартовые сборы оказались почти в два раза выше, а итоговая касса составила $256,8 млн. Очевидно, что «Странному миру» даже до таких цифр будет дотянуться чрезвычайно трудно.

В целом же в кинопрокате по-прежнему правит «Черная Пантера: Ваканда навсегда». На данный момент мировой бокс-офис фильма Marvel составляет $561 млн.