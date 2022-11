В разработку запущена многосерийная адаптация фильма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи»

Как передает Variety, телесеть AMC приступил к разработке многосерийной адаптации фильма Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи».

Оригинальная картина вышла на экраны в 2005 году. Фильм повествует об историческом конфликте между американским журналистом Эдвардом Морроу (Дэвид Стрэтэйн) и сенатором и ярым антикоммунистом Джозефом Маккарти, что привело к началу печально известной «охоты на ведьм» в США. Фильм тепло встретили как критики, так и зрители. Он собрал более $54 млн по всему миру при бюджете в $7 млн. Он также получил шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Новый проект презентовал продюсерам AMC сам Клуни и Грант Хеслов, который также является одним авторов оригинальной картины. Их дуэт написал сценарий будущего шоу. Клуни выступит его режиссером и исполнит одну из главных ролей. Шоураннером сериала назначен Джонатан Глэтцер, ранее он работал над такими популярными проектами, как «Лучшие звоните Солу» и «Наследники».

Согласно официальному логлайну сериала, новая версия будет посвящена «Саю Стейнгартнеру, молодому оператору телешоу Эдварда Морроу See It Now, который восхищается ведущим, но в то же время имеет собственные амбиции. Руководство телеканала навязывает Морроу и его сотрудникам антикоммунистическую пропаганду, что дает Саю хорошую возможность подняться по карьерной лестнице, однако при этом он должен будет предать своего наставника».

AMC Studios разрабатывает проект совместно с Smokehouse, Participant и 2929. Руководство канала планирует эксклюзивно транслировать шоу как на телевидении, так и на своем стриминговом сервисе AMC +.