Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис получили роли в спин-оффе «Ходячих мертвецов» о Дэриле

По информации издания Variety, Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис присоединились к актерскому составу спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», посвященного Дэрилу Диксону.

Поэзи и Нагаитис вместе с ведущей звездой проекта Норманом Ридусом сыграют в проекте, действие которого развернется после финала оригинального шоу. По сюжету, Дэрилу предстоит переправиться через Атлантический океан и попасть в разоренную зомби-апокалипсисом Францию.

Поэзи исполнит роль Изабель. Создатели шоу описывают ее как «члена прогрессивной религиозной группы, которая решила объединить силы с Дэрилом во время его путешествия по Франции. После прибытия героя в Париж ей приходится столкнуться со своим темным прошлым». Нагайтис сыграет Куинна, «британца, ставшего влиятельным дельцом черного рынка и владельцем подпольного ночного стрип-клуба Demimonde в постапокалиптической столице Франции».

Поэзи известна по недавнему сериалу AppleTV+ «Змей в Эссексе» и роли Флер Делакур в кинофраншизе «Гарри Поттер». Она также снималась в таких фильмах, как «Довод», «Залечь на дно в Брюгге» и «127 часов».

Нагаитис ранее уже работал с телеканалом AMC, ответственным за разработку франшизы «Ходячие мертвецы», когда снимался в первом сезоне сериала-антологии «Террор». Он также исполнил роли второго плана в мини-сериале HBO «Чернобыль», получившем премию «Эмми», и фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотта.

Кроме спин-оффа о Дэриле, AMC в настоящее время также работает над отдельным сериалом о Мэгги и Нигане, а также над шоу о судьбе Рика и Мишонн.