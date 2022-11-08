Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис получили роли в спин-оффе «Ходячих мертвецов» о Дэриле

Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис получили роли в спин-оффе «Ходячих мертвецов» о Дэриле

8 ноября 2022 16:33
Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис получили роли в спин-оффе «Ходячих мертвецов» о Дэриле

Они сыграют, соответственно, члена прогрессивной религиозной группы и авторитетного дельца черного рынка.

По информации издания Variety, Клеманс Поэзи и Адам Нагаитис присоединились к актерскому составу спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», посвященного Дэрилу Диксону.

Поэзи и Нагаитис вместе с ведущей звездой проекта Норманом Ридусом сыграют в проекте, действие которого развернется после финала оригинального шоу. По сюжету, Дэрилу предстоит переправиться через Атлантический океан и попасть в разоренную зомби-апокалипсисом Францию.

Поэзи исполнит роль Изабель. Создатели шоу описывают ее как «члена прогрессивной религиозной группы, которая решила объединить силы с Дэрилом во время его путешествия по Франции. После прибытия героя в Париж ей приходится столкнуться со своим темным прошлым». Нагайтис сыграет Куинна, «британца, ставшего влиятельным дельцом черного рынка и владельцем подпольного ночного стрип-клуба Demimonde в постапокалиптической столице Франции».

Поэзи известна по недавнему сериалу AppleTV+ «Змей в Эссексе» и роли Флер Делакур в кинофраншизе «Гарри Поттер». Она также снималась в таких фильмах, как «Довод», «Залечь на дно в Брюгге» и «127 часов».

Нагаитис ранее уже работал с телеканалом AMC, ответственным за разработку франшизы «Ходячие мертвецы», когда снимался в первом сезоне сериала-антологии «Террор». Он также исполнил роли второго плана в мини-сериале HBO «Чернобыль», получившем премию «Эмми», и фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотта.

Кроме спин-оффа о Дэриле, AMC в настоящее время также работает над отдельным сериалом о Мэгги и Нигане, а также над шоу о судьбе Рика и Мишонн.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Читать далее 6 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Читать далее 4 ноября 2022
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Читать далее 6 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» «Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Читать далее 7 ноября 2022
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Related video