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Киноафиша Новости Шоураннеры сериала «Уэнсдэй» хотели бы выпустить второй сезон

Шоураннеры сериала «Уэнсдэй» хотели бы выпустить второй сезон

25 ноября 2022 15:01
Шоураннеры сериала «Уэнсдэй» хотели бы выпустить второй сезон

В продолжении было бы больше остальных членов семейки Аддамс.

Все восемь эпизодов мистической комедии Тима Бертона «Уэнсдэй» вышли на сервисе Netflix позавчера, но у создателей уже есть четкие мысли по поводу второго сезона. В недавней беседе с порталом TVLine шоураннеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар заявили, что в потенциальном продолжении они бы хотели углубиться в изучение внутреннего мира героини Дженны Ортеги. По словам сценаристов, героиня находится на пути становления, поэтому потенциал для исследования чрезвычайно велик.

«Сериал, по сути, о девушке, которая видит этот мир исключительно в черно-белых тонах, а потом она узнает, что существуют еще и серые оттенки. Полагаю, что любые отношения или любая форма дружбы могут осложняться различными факторами — не бывает, чтобы всегда было гладко. Наша героиня лишь учится справляться со взлетами и падениями в проявлениях дружбы», — отметил Гоф.

Миллар же выразил желание в будущем уделить больше внимания остальным членам семейки Аддамс. В частности, он бы хотел сосредоточиться на отношениях Уэнсдэй с матерью Мортишей в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Неизменно осталось бы одно — повествование все равно бы держалось исключительно на Уэнсдэй:

«Мы четко осознавали, что лишь поверхностно соприкоснулись с этими персонажами, и актеры продемонстрировали удивительное мастерство перевоплощений. Думаю, что Кэтрин станет культовой Мортишей. Отношения между ее героиней и Уэнсдэй чрезвычайно важны для шоу, как и основная идея о том, что Уэнсдэй должна проложить себе индивидуальный путь вне семьи».

Чаще всего Netflix озвучивает решения о продлении или закрытии своих шоу спустя месяц после релиза, но в случае с крупными проектами это может занимать значительно больше времени.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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