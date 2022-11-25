Шоураннеры сериала «Уэнсдэй» хотели бы выпустить второй сезон

Все восемь эпизодов мистической комедии Тима Бертона «Уэнсдэй» вышли на сервисе Netflix позавчера, но у создателей уже есть четкие мысли по поводу второго сезона. В недавней беседе с порталом TVLine шоураннеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар заявили, что в потенциальном продолжении они бы хотели углубиться в изучение внутреннего мира героини Дженны Ортеги. По словам сценаристов, героиня находится на пути становления, поэтому потенциал для исследования чрезвычайно велик.

«Сериал, по сути, о девушке, которая видит этот мир исключительно в черно-белых тонах, а потом она узнает, что существуют еще и серые оттенки. Полагаю, что любые отношения или любая форма дружбы могут осложняться различными факторами — не бывает, чтобы всегда было гладко. Наша героиня лишь учится справляться со взлетами и падениями в проявлениях дружбы», — отметил Гоф.

Миллар же выразил желание в будущем уделить больше внимания остальным членам семейки Аддамс. В частности, он бы хотел сосредоточиться на отношениях Уэнсдэй с матерью Мортишей в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Неизменно осталось бы одно — повествование все равно бы держалось исключительно на Уэнсдэй:

«Мы четко осознавали, что лишь поверхностно соприкоснулись с этими персонажами, и актеры продемонстрировали удивительное мастерство перевоплощений. Думаю, что Кэтрин станет культовой Мортишей. Отношения между ее героиней и Уэнсдэй чрезвычайно важны для шоу, как и основная идея о том, что Уэнсдэй должна проложить себе индивидуальный путь вне семьи».

Чаще всего Netflix озвучивает решения о продлении или закрытии своих шоу спустя месяц после релиза, но в случае с крупными проектами это может занимать значительно больше времени.