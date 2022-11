Ковбой Николас Кейдж учит свою 12-летнюю дочь стрелять в трейлере вестерна The Old Way

Киностудия Saban Films презентовала дебютный трейлер остросюжетного вестерна с Николасом Кейджем The Old Way (можно перевести как «По старинке» или «Старый путь») — для актера это первый фильм в жанре вестерн за всю его многолетнюю карьеру.

В центре повествования ковбойской экшен-драмы окажется остепенившийся хладнокровный стрелок с Дикого Запада Колтон Бриггз (Кейдж). Главный герой давно оставил свою бурную деятельность и теперь живет мирной жизнью с любимой женой Рут (Керри Кнуппе) и дочкой Брук (Кира Армстронг). Но счастье семейной жизни внезапно обрывается, когда банда безжалостных головорезов жестоко расправляется с супругой протагониста. Потеряв любимую и оставшись без крова, Бриггз решает осуществить кровавый акт возмездия, а помогать ему в этом деле будет его не по годам развитая маленькая дочка.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Шайло Фернандес, Клинт Ховард, Ноа Ле Грос, Бойд Кестнер, Керри Кнуппе, Абрахам Бенруби, Ник Сирси, Дин Армстронг и Эдди Спирс. Поставил ленту режиссер Бретт Доноху («Акт мести», «Молчаливый мотель»). Сценарий написал Карл Лукас («Ловушка разума»).

The Old Way выйдет в ограниченный прокат 2 января 2023 года, а уже 13 января состоится цифровой релиз.