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Киноафиша Новости Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

8 ноября 2022 16:47
Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Съемки уже идут.

В актерском составе сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» произошло еще одно примечательное пополнение. К касту многосерийного фэнтези сервиса Disney+ присоединился создатель мюзиклов Лин-Мануэль Миранда. В масштабном сериале по мотивам популярной книжной серии Рика Риордана режиссеру «Тик-так… БУМ!» и звезде «Темных начал» досталась роль бога Гермеса. В качестве подтверждения стриминг опубликовал в своем официальном аккаунте пару закулисных кадров с артистом.

Действие развернется в современном мире, а в центре сюжета окажется вечно попадающий в неприятности подросток Перси Джексон (Уокер Скобелл) — сын Посейдона и смертной женщины. Большое путешествие главного героя начнется с момента его отправки в лагерь для детей богов. Там он познает величайшие тайны олимпийцев, переживет множество головокружительных приключений, а также преодолеет бесчисленное количество преград. Сопровождать Перси в его невероятных похождениях будут верные друзья в лице Аннабет Чейз (Леа Джеффрис) и Гроувера Андервуда (Арьян Симхадри).

Лин-Мануэль Миранда сыграет Гермеса в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы»

Предполагается, что на каждый из романов отведут по одному сезону — уже опубликовано пять книг цикла, а шестая, «Перси Джексон и Чаша богов» выйдет 26 сентября следующего года.

В остальной каст сериала вошли Джейсон Манцукас, Меган Маллалли, Вирджиния Кулл, Глинн Термен, Тимм Шарп, Чарли Бушнелл, Диор Гуджон и Оливея Мортон. Креативным куратором шоу выступает сам писатель, а со сценарием ему помогал Джонатан И. Стайнберг («Старик»). Пилот поставил Джеймс Бобин («Тайное общество мистера Бенедикта», «Алиса в Зазеркалье»).

Съемки «Перси Джексона» идут в Ванкувере с июня этого года и продлятся еще как минимум пару месяцев. Дата премьеры пока не анонсирована, но из-за масштабности проекта Риордан не исключает, что шоу выйдет только в 2024 году.

Фото: Legion-Media; Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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