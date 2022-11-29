Кевин Спейси получил роль в британском инди-триллере

Погрязший в судебных процессах Кевин Спейси понемногу возвращаться на экраны через независимые проекты. По данным издания Variety, актер снимется в британском инди-триллере «Контроль». Предстоящая лента от студии Cupsogue Pictures будет сделана в духе «Телефонной будки» с Колином Фарреллом и Кифером Сазерлендом. Звезда «Карточного домика» воплотит образ главного антагониста, который будет действовать за кадром, поэтому от Спейси в первую очередь потребуется его голос.

В центре сюжета окажется английская женщина-политик Стелла Симмонс (Лорен Меткалф), у которой завязался бурный роман с премьер-министром (Марк Хэмптон). Однажды она едет домой на своей самоуправляемой машине и внезапно обнаруживает, что автомобиль стал для нее клеткой. Контроль над транспортным средством перехватил некий злоумышленник (Спейси), жаждущий сделать ее историю о запретной связи публичным достоянием. Теневой злодей хочет отомстить, но в деталях его мотивы неизвестны. Действие будет разворачиваться в запертой машине, мчащейся по мрачным улицам Лондона.

Поставит картину создатель короткометражки «Супермен: Реквием» Джин Фолэйз. Он в восторге от сотрудничества с оскароносным артистом. Его не особо заботит личная жизнь исполнителя:

«Он один из величайших актеров нашего поколения. Оставляю в стороне его личную жизнь — я не могу это комментировать, потому что ничего не знаю. Для меня это прежде всего возможность поработать с легендой».

Основные съемки «Контроля» пройдут в начале следующего года, но Спейси завершит свою часть работы уже на этой неделе. Недавно суд присаженных оправдал актера по $40-миллионному делу о сексуальных домогательствах на вечеринке в 1980-х, но очень скоро в его адрес поступила череда новых обвинений.