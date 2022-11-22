Сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой стал рекордсменом «Яндекс.Плюса»

Шоу смогло обойти по популярности даже «Дом Дракона» и «Рика и Морти».

Драматический сериал «Монастырь» поставил новый рекорд по количеству просмотров на «Кинопоиске». Об этом рассказали представители площадки в ее официальных социальных сетях.

По официальным данным премьера шоу привлекла более 250 тысяч подписчиков «Яндекс.Плюса». Такого результата не смог добиться ни один другой сериал на площадке, в том числе такие хиты, как «Дом Дракона», «Рик и Морти» и «Нулевой пациент». При этом точное число просмотров «Кинопоиск» так и не назвал.

Главные роли в «Монастыре» сыграли знаменитая телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, Филипп Яноквский («Статский советник»), Марк Эйдельштейн («Смычок») и Мария Миронова («Громкая связь»). Режиссером проекта выступил Александр Молочников, ранее работавший над сериалом «Безумие» и фильмом «Скажи ей».

В центре сюжета — беззаботная тусовщица Мария (Ивлеева), предпочитающая жить за чужой счет. Однажды на вечеринке в Эмиратах она попадает в неприятную историю, из-за которой за ней начинают охотиться опасные люди, а все ее денежные счета оказываются заблокированы. Чтобы сбежать от преследователей, девушка возвращается в Россию и укрывается в стенах уединенного монастыря.

На данный момент зрителям доступны две первые серии шоу из шести. Третий эпизод выйдет на «Кинопоиске» 26 ноября.