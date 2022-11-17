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Киноафиша Новости Кристен Стюарт экранизирует книгу «Хронология воды», главную роль сыграет Имоджен Путс

Кристен Стюарт экранизирует книгу «Хронология воды», главную роль сыграет Имоджен Путс

17 ноября 2022 10:25
Кристен Стюарт экранизирует книгу «Хронология воды», главную роль сыграет Имоджен Путс

Актриса сказала, что решила взяться за адаптацию книги из-за того, что она «превозносит телесный опыт»

Как сообщает Deadline, Кристен Стюарт собирается экранизировать мемуары американской писательницы Лидии Юкнавич «Хронология воды» (The Chronology of Water).

Главную роль в будущем фильме исполнит звезда картин «Вивариум» и «Отец» Имоджен Путс. Продюсером ленты выступает Скотт Фри, который ранее уже работал со Стюарт над ее дебютной короткометражкой «Пойдем поплаваем» 2017 года.

Кристен Стюарт экранизирует книгу «Хронология воды», главную роль сыграет Имоджен Путс

Мемуары, получившие награду Reader’s Choice Award на церемонии Oregon Book Awards 2012, представляют собой лирическое путешествие по жизни женщины, спасенной искусством. Писательница рассказывает о том, как она нашла свой голос через письмо и плаванье, итоге став победоносным учителем, матерью и уникальным современным автором. Это сексуально грубая и честная история взросления, посвященная телесной памяти о внутренней жизни Юкнавич. По словам Стюарт, именно благодаря этим чертам книги она решилась ее экранизировать:

«Мемуары Лидии радикально превозносят телесный опыт, именно эта их черта дала мне импульс для создания фильма. Для меня жизненно важно сделать зрительский опыт как можно более физическим. Этот проект мы с моим другом Скоттом Фри готовим уже пять лет».

Стюарт известна по фильму «Спенсер», роль в котором принесла ей номинацию на «Оскар» и награду Critics Choice Award, и популярной франшизе «Сумерки». В этом году актрису можно увидеть в новой картине Дэвида Кроненберга «Преступления будущего». Недавно Стюарт закончила съемки в фильме Love Lies Bleeding, в котором также сыграли Дэйв Франко и Эд Харрис.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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