Netflix выпустил проморолик экспериментального сериала «Калейдоскоп»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный проморолик восьмисерийного авантюрного триллера об ограблении «Калейдоскоп», сделанного в уникальном формате — сюжет сериала структурирован таким образом, что эпизоды можно смотреть в совершенно любом порядке, при этом совершенно не теряя нить происходящих событий.

Проект вдохновлен реальной историей, произошедшей во время урагана Сэнди, когда на Манхэттене внезапно исчезло $70 миллиардов в ценных облигациях. Повествование охватит 25 лет, а в центре истории окажется команда маститых воров. В надежде заполучить желаемое, грабители попытаются взломать одно из самых непреступных хранилищ в мире. Каждый эпизод сериала — это часть тщательно выверенной головоломки. Зрителям продемонстрируют все этапы ограбления и позволят самостоятельно выстроить мнение касательно показанного.

В основной актерский состав «Калейдоскопа» вошли Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Руфус Сьюэлл («Человек в высоком замке»), Тати Габриэль («Анчартед: На картах не значится») и Пас Вега («Рэмбо: Последняя кровь»). В качестве исполнительного продюсера выступает сэр Ридли Скотт, а на правах креативного куратора заявлен сценарист «Великолепной аферы» Эрик Гарсия. В режиссерскую команду вошли Жозе Падилья («РобоКоп»), Эверардо Валерио Гоут («Судная ночь навсегда») и Майрзи Алмас («Песочный человек»).

«Калейдоскоп» выйдет на Netflix 1 января 2023 года.