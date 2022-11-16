Кайл Чандлер и Гленн Клоуз пополнили каст экшен-комедии «Снова в деле»

В актерском составе экшен-комедии Netflix «Снова в деле» (Back in Action), главные роли в которой сыграют Джейми Фокс и вернувшаяся из длительного творческого отпуска Кэмерон Диаз, произошло пополнение. По сведениям Deadline, к центральным звездам присоединились Кайл Чандлер и восьмикратная номинантка на премию «Оскар» Гленн Клоуз.

О сюжете фильма пока информации нет, но наверняка это будет динамичное и веселое зрелище. Постановкой проекта займется Сет Гордон, режиссер «Несносных боссов» и «Спасателей Малибу», а также соавтор сценария ромкома «Затерянный город». Свою новую картину он сочинил совместно с Бренданом О’Брайэном («Соседи. На тропе войны»).

Производственные сроки пока не уточняются, но ранее говорилось, что съемки должны начаться в конце этого года. При таком раскладе на Netflix фильм выйдет либо в конце 2023 года, либо в 2024-м.

Чандлер в этом году снялся в многосерийной антологии Showtime «На взводе: Битва за Uber», а уже на этой неделе его можно будет увидеть в семейном фэнтези Netflix «Страна снов». В списке последних проектов Клоуз значатся сериал Apple TV+ «Тегеран», хоррор Ли Дэниелса «Избавление» и комедия «Братья» с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем.