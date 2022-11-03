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Киноафиша Новости Джанкарло Эспозито и другие артисты пополнили каст фильма братьев Руссо «Электрический штат»

Джанкарло Эспозито и другие артисты пополнили каст фильма братьев Руссо «Электрический штат»

3 ноября 2022 13:14
Джанкарло Эспозито и другие артисты пополнили каст фильма братьев Руссо «Электрический штат»

Режиссеры продолжают привлекать в свои проекты проверенных людей.

Актерский состав научно-фантастической драмы Энтони и Джо Руссо «Электрический штат» продолжает пополняться примечательными именами. По данным Variety, к исполнительской команде масштабного проекта сервиса Netflix присоединились Джанкарло Эспозито («Мандалорец») и Ке Хюи Куан («Все везде и сразу»). Кроме того, Энтони Маки, работавший с режиссерским дуэтом над блокбастерами Marvel, и Билли Боб Торнтон, сотрудничавший с постановщиками над «Серым человеком», поучаствуют в проекте в качестве актеров озвучения.

В основу картины легла иллюстрированная антиутопия Симона Столенхага с элементами ретрофутуризма. Действие развернется в альтернативном мире на закате 1990-х после войны человечества с машинами, которые когда-то им служили. В центре повествования окажется молодая девушка-сирота (Милли Бобби Браун), путешествующая по западному побережью США в надежде найти своего младшего брата. По пути она встречает контрабандиста (Крис Пратт) и его разумного робота-помощника (Маки).

Эспозито сыграет главного антагониста по имени Маршалл — злодей будет дистанционно управлять дроном и охотиться за персонажем Браун. Куан заменил в картине свою коллегу по «Все везде и сразу» Мишель Йео. Артистка должна была воплотить образ доктора, но из-за конфликта графиков ей пришлось выбыть, из-за чего ее роль была переписана. Руссо продюсировали «Все везде и сразу», поэтому кадровый вопрос была закрыт оперативно. Торнтон озвучит робота-ветерана, который был ключевой фигурой гражданской войны.

Также в исполнительский ансамбль вошли Стэнли Туччи («Милые кости»), Брайан Кокс («Наследники»), Джейсон Александер («Сайнфелд»), Дженни Слейт («Веном») и Мартин Клебба (франшиза «Пираты Карибского моря»).

Сценарий «Электрического штата» написали Кристофер Маркус и Стивен МакФили, ранее работавшие с братьями Руссо над «Серым человеком» и их кинокомиксах в рамках MCU. Энтони и Джо также и продюсируют проект через свою производственную компанию AGBO — творческий дуэт рассматривает фильм как основу потенциальной франшизы с возможными спин-оффами.

Съемки ленты идут в Атланте с октября этого года. Премьера на Netflix состоится в 2024 году.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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