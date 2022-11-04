Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok

Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok

4 ноября 2022 14:51
Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok

Продюсеру Джо Руссо не интересно делать покадровый ремейк.

В планах студии Disney уже давно находится игровой ремейк мультфильма «Геркулес», который через свою производственную компанию AGBO продюсируют создатели «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо. Недавно проект обрел режиссера в лице британца Гая Ричи, ранее поставившего для семейной корпорации заработавшую свыше миллиарда долларов киноверсию «Аладдина».

После прихода Ричи фэнтези о приключениях сына Зевса перешло в более активную рабочую фазу, а в недавнем разговоре с порталом Variety Джо Руссо поделился новыми подробностями. По его словам, будущий фильм будет экспериментальным мюзиклом, вдохновленным TikTok:

«Я думаю, что в Disney воодушевлены тем фактом, что мы можем привнести в проект нечто большее, нежели просто покадрово переснять мультик. Есть ряд вопросов о подаче материала в виде мюзикла. Современная аудитория ведь пропадает в TikTok, верно? Необходимо выяснить, что будут ждать от такого «Геркулеса». Есть масса всего интересного, что поможет нам раздвинуть границы в вопросах создания современного мюзикла».

Первый вариант сценария написал Дэйв Каллахэм («Шан-Чи и легенда десяти колец»), но Ричи наверняка переработает текст в соответствии с собственным видением. Сроки производства «Геркулеса» пока неизвестны, но он точно не будет следующим фильмом режиссера. Прежде Ричи снимет шпионский боевик с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменских приемов ведения войны».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом Читать далее 4 ноября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Related video