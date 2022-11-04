Игровой ремейк «Геркулеса» будет «экспериментальным» фильмом, вдохновленным TikTok

В планах студии Disney уже давно находится игровой ремейк мультфильма «Геркулес», который через свою производственную компанию AGBO продюсируют создатели «Мстителей: Финал» братья Энтони и Джо Руссо. Недавно проект обрел режиссера в лице британца Гая Ричи, ранее поставившего для семейной корпорации заработавшую свыше миллиарда долларов киноверсию «Аладдина».

После прихода Ричи фэнтези о приключениях сына Зевса перешло в более активную рабочую фазу, а в недавнем разговоре с порталом Variety Джо Руссо поделился новыми подробностями. По его словам, будущий фильм будет экспериментальным мюзиклом, вдохновленным TikTok:

«Я думаю, что в Disney воодушевлены тем фактом, что мы можем привнести в проект нечто большее, нежели просто покадрово переснять мультик. Есть ряд вопросов о подаче материала в виде мюзикла. Современная аудитория ведь пропадает в TikTok, верно? Необходимо выяснить, что будут ждать от такого «Геркулеса». Есть масса всего интересного, что поможет нам раздвинуть границы в вопросах создания современного мюзикла».

Первый вариант сценария написал Дэйв Каллахэм («Шан-Чи и легенда десяти колец»), но Ричи наверняка переработает текст в соответствии с собственным видением. Сроки производства «Геркулеса» пока неизвестны, но он точно не будет следующим фильмом режиссера. Прежде Ричи снимет шпионский боевик с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменских приемов ведения войны».