Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»

По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»

29 ноября 2022 11:22
По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»

Старт съемок намечена на следующий год.

Телевизионная вселенная «Ведьмака» продолжает расширяться. Согласно источникам профильного издания Redanian Intelligence, в активной разработке находится второй спин-офф сериала Netflix под рабочим названием «Крысы».

Знакомые с литературным первоисточником Анджея Сапковского поймут, что речь в новом шоу пойдет о банде разбойников, орудовавших на территориях Нильфгаарда. В какой-то момент в состав банды вошла и Цири (Фрейя Аллан), скрывавшаяся в тот момент от преследования.

По неподтвержденной информации, сейчас идет подготовка к съемкам, и работа начнется где-то в первой половине следующего года. Производство пройдет не в привычной Англии, а в Южной Африке. Шоураннером проекта выступит Хэйли Холл, ранее написавшая несколько эпизодов для оригинального сериала с Генри Кавиллом. Исполнительным продюсером заявлена Лорен Шмидт Хиссрик. Предполагается, что релиз «Крыс» состоится между премьерами третьего и четвертого сезонов «Ведьмака».

В конце следующего месяца на Netflix состоится премьера «Ведьмак: Происхождение». Третий сезон «Ведьмака», который станет для Кавилла прощальным, выйдет летом 2023 года. После отважного Геральта из Ривии будет воплощать Лиам Хемсворт.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Читать далее 25 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Related video