По данным инсайдеров, сериал «Ведьмак» получит спин-офф под названием «Крысы»

Телевизионная вселенная «Ведьмака» продолжает расширяться. Согласно источникам профильного издания Redanian Intelligence, в активной разработке находится второй спин-офф сериала Netflix под рабочим названием «Крысы».

Знакомые с литературным первоисточником Анджея Сапковского поймут, что речь в новом шоу пойдет о банде разбойников, орудовавших на территориях Нильфгаарда. В какой-то момент в состав банды вошла и Цири (Фрейя Аллан), скрывавшаяся в тот момент от преследования.

По неподтвержденной информации, сейчас идет подготовка к съемкам, и работа начнется где-то в первой половине следующего года. Производство пройдет не в привычной Англии, а в Южной Африке. Шоураннером проекта выступит Хэйли Холл, ранее написавшая несколько эпизодов для оригинального сериала с Генри Кавиллом. Исполнительным продюсером заявлена Лорен Шмидт Хиссрик. Предполагается, что релиз «Крыс» состоится между премьерами третьего и четвертого сезонов «Ведьмака».

В конце следующего месяца на Netflix состоится премьера «Ведьмак: Происхождение». Третий сезон «Ведьмака», который станет для Кавилла прощальным, выйдет летом 2023 года. После отважного Геральта из Ривии будет воплощать Лиам Хемсворт.