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Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»

14 ноября 2022 18:00
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»

Голливудские проекты, создатели которых явно вдохновлялись киновселенной Джоан Роулинг.

«Перси Джексон и похититель молний»

Первая часть приключений Перси Джексона вышла в мировой прокат аккурат к завершению франшизы о Гарри Поттере. Фильм о подростке, открывшем в себе силы бога Посейдона, ко всеобщему удивлению, стал настоящим хитом, многие зрители хвалили его за приятную, «душевную» атмосферу, которой в свое время покорял «Гарри Поттер и Философский камень». Неудивительно, что у этих фильмов так много общего — режиссером «Перси Джексон и похититель молний» стал Крис Коламбус, постановщик первых двух частей «поттерианы». Как и Гарри, Перси — на первый взгляд, совершенно обычный подросток, наделенный невероятными способностями. Как и Гарри, Перси практически в одиночку сражается с жуткими чудовищами, проходит множество смертельных испытаний и в конце концов обретает преданных друзей. Во франшизе о Перси Джексоне даже есть своего рода магическая школа, далеко не такая детализированная и уникальная, как Хогвартс, зато с собственным «домашним» кентавром в исполнении Пирса Броснана.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Перси Джексон и похититль молнии

Очень странные дела

В четвертом сезоне нетфликсовского хита внезапно появились «поттерианские» отсылки. В первую очередь, референс к творчеству Роулинг, конечно, читался, в исполнителе роли главного злодея Джейми Кэмпбелла-Бауэра, который уже успел засветиться в «Гарри Поттере» в роли юной версии злого волшебника Грин-де-Вальда. В «Очень странных делах» Джейми вновь играет антагониста по имени Векна, который так же, как и Грин-де-Вальд, обладает мощными суперспособностями и явно имеет психопатические наклонности. Трансформация Векны из обычного человека в монстра Изнанки внезапно напоминает перевоплощение Тома Риддла в Волан-де-Морта. Даже имена у злодеев похожие. Как и Волан-де-Морт Векна сражается с группой подростков, один из которых является Избранным. Только в случае «Очень странных дел», этот Избранный — девочка Оди, а не Гарри Поттер.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Очень странные дела

«Дом странных детей мисс Перегрин»

«Дом странных детей мисс Перегрин» можно назвать мрачным прочтением «поттерианы», куда более приближенной к реальности и куда менее магической. В основу картины легла одноименная книга, написанная Ренсомом Ригсом в 2012 году. В «Гарри Поттере» одаренные дети могли творить волшебство, в «Доме странных детей» герои обладают самыми разнообразными силами — от способности левитировать в воздухе до умения видеть будущее и создавать огонь усилием воли. Как и во франшизе Джоан Роулинг, в картине Тима Бертона имеется школа для особенных студентов и даже харизматичная директриса, эфемерно напоминающая Альбуса Дамблдора. Главный герой «Дома странных детей» — мальчик по имени Джейк — мало похож на каноничного Гарри Поттера, однако также не лишен комплекса спасителя.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Дом странных детей мисс Перегрин

«Волшебники»

Фэнтезийный сериал, созданный телеканалом SY FY, никогда не был зрительским хитом, однако за пять лет существования умудрился сформировать собственную аудиторию фанатов, как правило, бывших поклонников «поттерианы». Автор одноименной серии книг Лев Гроссман как-то пошутил в интервью, что хотел написать историю для миллениалов, выросших на «Философском камне» и «Узнике Азкабана». Гроссман также никогда не скрывал, что вдохновлялся романами Роулинг, так как сам является большим поклонником ее творчества. Действие «Волшебников» разворачивается в Нью-Йорке, где, как оказалось, также имеется тайный магический колледж Брэйкбиллс, принимающий студентов с особыми талантами. Помимо референсов к «Гарри Поттеру», в «Волшебниках» можно встретить отсылки на «Игру престолов» и «Хроники Нарнии». Главный герой сериала — Квентин Колдуотер — похож на взрослую версию Гарри, которого так и не приняли в Хогвартс. Он откровенно уныл, меланхоличен и не уверен в себе.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Волшебники

«Дом совы»

Как и создатели «Волшебников», авторы мультипликационного сериала «Дом совы» никогда не скрывали его причастность к миру «Гарри Поттера». В некоторых эпизодах шоу можно даже заметить аккуратные оммажи на школу чародейства и волшебства Хогвартс. Во всем остальном «Дом совы» — классический продукт студии «Дисней». Сюжет сериала разворачивается вокруг девочки по имени Лиз, которая попадает в параллельный мир, где существуют потусторонние существа. Несмотря на отсутствие магических способностей, Лиз решает во что бы то ни стало стать могущественной колдуньей — для этого она поступает на обучение в Дом совы, где в конечном итоге находит новых друзей и обретает себя.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Дом совы

«Орудия смерти: Город костей»

Как и большинство представителей нашего топа, «Орудия смерти: Город костей» основан на серии подростковых романов, повествующих об одаренных подростках. Примечательно, что автором книг выступила Кассандра Клэр, давняя фанатка «Гарри Поттера», прославившаяся в писательской среде как создатель фанфик-трилогии о Драко Малфое. Вселенная «Орудий смерти» существенно отличается от «поттерианы», однако особое место в картине занимает специальный Институт, гд проживают сумеречные охотники. Главная героиня — юная художница Клэри Фэй — никогда не подозревала о том, что является избранной. Как и Гарри Поттер, она жива в иллюзии реального мира, который должен был защищать ее от посягательств темных сил. На этом сходства двух франшиз заканчиваются, однако влияние Роулинг на творчество Клэр тем не менее остается бесспорным.

Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера»
Орудия смерти: Город костей
Olya Smolina
Olya Smolina
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