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Киноафиша Новости Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»

Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»

22 ноября 2022 15:11
Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»

Шпионский мини-сериал Netflix получил также дату премьеры.

Потоковый сервис Netflix огласил официальную дату премьеру пятисерийного шпионского триллера «Госизмена», ведущую роль в котором сыграл звезда «Сорвиголовы» Чарли Кокс. Все эпизоды мини-сериала выйдут в онлайн-кинотеатре 26 декабря. Вместе с этим стример представил постер и официальные кадры с центральными действующими лицами, на которых, помимо героя Кокса, запечатлены персонажи Ольги Куриленко, Уны Чаплин, Кирана Хайндса и Трэйси Айфичор.

Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»

В позиционируемом смесью из «Телохранителя» и произведений Джона ле Карре проекте расскажут о злоключениях блестящего агента MI6 Адама Лоуренса (Кокс). Жизнь главного героя меняется после внезапного появления знакомой из его прошлого — русской шпионки Кары (Куриленко). Благодаря ей Лоуренсу придется поставить под сомнение все свое окружение, а замкнет напряженный треугольник супруга протагониста по имени Мэдди (Чаплин). Персонажи попытаются раскрыть тайны друг друга, урегулировать политические взаимоотношения и сохранить благополучие людей, которых они больше всего любят.

Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»
Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»
Чарли Кокс предстал в образе агента британской разведки на новых кадрах из сериала «Госизмена»

Шоураннером сериала выступает номинант на премию «Оскар» Мэтт Чарман («Шпионский мост»). Постановкой эпизодов занимались Луиз Хупер («Песочный человек») и Сара О’Горман («Ведьмак: Происхождение»). В остальной каст вошли Джонатан Ньяти, Адам Джеймс, Авиталь Львова, Брайан Ло, Александра Гельф, Аннабель Элизабет Вуд и Джо Макколей.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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