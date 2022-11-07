Хоррор «Улыбка» собрал в прокате уже $200 млн, бокс-офис «Черного Адама» достиг $300 млн

На минувших выходных в мировом прокате произошло сразу два знаменательных события. Супергеройский блокбастер «Черный Адам» и хоррор «Улыбка» покорили новые коммерческие вершины, доведя свои сборы до $300 и $200 млн соответственно.

Кинокомикс DC уже третью неделю доминирует как в СГА, так и на международной арене. За семнадцать дней фильму удалось заработать $319,6 млн, из которых на долю американской аудитории приходится $137,3 млн. Показы в кинозалах IMAX и премиального формата принесли «Черному Адаму» $21 млн. За третий уик-энд в Штатах боевик с Дуэйном Джонсоном заработал $18,5 млн при достаточно приемлемом падении в -32,6% по сравнению с прошлой неделей. В целом же прирост выручки за океаном составил на минувших выходных на 35% выше предыдущих.

Бюджет «Черного Адама» без учета маркетинга оценивается в $195 млн. Чтобы выйти в плюс, ленте желательно заработать не менее полумиллиарда. Сейчас у проекта осталась в запасе намеченная на 2 декабря премьера в Японии. Ранее фильм одобрили в Китае, но, по слухам, власти Поднебесной решили удалить кинокомикс из своего репертуара из-за политических убеждений Пирса Броснана. Сейчас полной определенности в этом вопросе пока нет. Уже 11 ноября «Черный Адам» столкнется с крупным жанровым конкурентом в лице «Черной Пантеры: Ваканда навсегда», поэтому главная интрига — насколько сильным будет урон.

Что касается «Улыбки», то хоррор Paramount вплотную приблизился к $100-миллионному рубежу в США и имеет в общем зачете уже $202,9 млн. Для картины с бюджетом в $17 млн это большой успех. В целом 2022 год для студии выдался более чем удачным. «Топ Ган: Мэверик» стал рекордсменам бокс-офиса, заработав почти $1,5 млрд. Успешными оказались также «Соник 2 в кино» ($401,8 млн), «Затерянный город» ($190,8 млн) и «Крик» ($140 млн).