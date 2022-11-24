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Киноафиша Новости «Ходячие мертвецы»: история Рика и Мишон завершится в предстоящем сольном спин-оффе

«Ходячие мертвецы»: история Рика и Мишон завершится в предстоящем сольном спин-оффе

24 ноября 2022 13:03
«Ходячие мертвецы»: история Рика и Мишон завершится в предстоящем сольном спин-оффе

Премьера шоу состоится в следующем году.

20 ноября на телеканале AMC вышел заключительный эпизод длительного постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы».

Последняя серия завершила сюжетные арки многих персонажей, а также связала проект с его будущими спин-оффами. Среди прочего, зрителям было показано долгожданное возвращение Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишонн (Данай Гурира), которые в будущем также станут центральными героями своего собственного проекта «Рик и Мишон».

Выступая на ток-шоу Talking Dead, посвященному съемкам «Ходячих мертвецов», Гурира сказала, что новый сериал поставит точку в истории влюбленной пары:

«Шоураннер Скотт М. Гимпл, я и Энди работали гад этим шоу последние полтора года. Мы действительно хотим красиво завершить историю Рика и Мишонн. В финале «Ходячих мертвецов» мы дали вам лишь намек на то, что ждет вас в будущем. Разработка этого проекта требует много усилий. Но мне кажется, что фанатам он понравится».

Детали сюжета пока что держатся в секрете. Согласно официальному синопсису от AMC, сериал будет представлять собой «эпическую историю любви двух персонажей. Они разделены расстоянием, непреодолимой силой и призраками того, кем они были. Рик и Мишонн брошены в другой мир, построенный на войне против мертвых. Смогут ли они найти друг друга в ситуации, не похожей ни на что из того, что они когда-либо переживали раньше?»

В последний раз зрители видели Рика, когда вертолет CRM увез его в неизвестном направлении. Позже Мишонн узнала, что он может быть жив и отправилась за ним на север, также пропав из основного сериала. По словам создателей, будущее шоу объяснит фанатам, что случилось с Риком после его исчезновения, и как Мишон смогла найти его. Судя по всему, мужчина стал заключенным, работающим на объекте по отбраковке зомби. В это же время его возлюбленная вновь стала суровым воином с катаной, который не остановится ни перед чем на своем пути к Рику.

Премьера спин-оффа запланирована на конец 2023 года.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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