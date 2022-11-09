Главную роль во втором сезоне сериала «Плохой доктор» сыграет Эдгар Рамирес

Стриминговый сервис Peacock объявил о том, что главную роль в будущем втором сезоне «Плохого доктора» исполнит Эдгар Рамирес.

«Плохой доктор» — это американское шоу-антология, сюжет которого основан на популярном криминальном подкасте Dr. Death. Главными героями всех этих историй являются врачи, ставшие серийными убийцами.

Новый сезон будет посвящен печально известному итальянскому хирургу Паоло Маккиарини, которого и сыграет Рамирес. Согласно официальному синопсису сезона, Маккиарини — очаровательный врач, известный своими новаторскими методами проведения операций, за которые коллеги и пациенты даже наградили его прозвищем «Чудо-человек». Когда журналистка Бенита Александер обращается к доктору, чтобы написать о нем статью, грань между его личной и профессиональной жизнями начинает стираться, раскрывая перед репортером темные тайны его души. Узнав, как далеко готов зайти Паоло, чтобы защитить свою репутацию, группа врачей решает провести собственное расследование его деятельности, результаты которого ставят методы «Чудо-человека» под большое сомнение.

Шоураннером и сценаристом второй части сериала выступает Эшли Мишель Хобан, также работавшая над первым сезоном.

За свою карьеру Рамирес был дважды номинирован на премию «Эмми»: за главные роли в мини-сериале «Карлос» и втором сезоне «Американской истории преступлений». В ближайшем будущем его можно будет увидеть в драматическом шоу Florida Man («Человек из Флориды») от Netflix.