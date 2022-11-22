Перезапуск «Блэйда» обрел новых режиссера и сценариста

По информации издательства Deadline, Marvel Studios нашла новых режиссера и сценариста для своего будущего перезапуска «Блэйда» — ими стали Ян Деманж и Майкл Старрбери соответственно. Главную роль в фильме исполнит Махершала Али, а продюсером выступит президент студии Кевин Файги.

Ранее планировалось, что картину поставит Бассам Тарик, автор «Откуда ты родом?», но в сентябре он покинул проект. После этого продюсеры Marvel решили не торопиться с поиском замены и приостановили подготовку к съемкам, чтобы найти как можно более подходящих специалистов. Они также изменили дату выхода картины: теперь премьера намечена на 6 сентября 2024 года, а съемки перезапуска начнутся в следующем году в Атланте. Также Deadline сообщает, что Marvel все же намерена сделать новую адаптацию «Блэйда» чуть более мрачной, чем остальные проекты MCU.

Деманж смог получить работу после нескольких недель встреч и презентаций своего видения проекта, которые провели руководство студии в восторг. Он может быть известен многим зрителям по фильмам «71» с Джеком О’Коннелом, который был удостоен номинации на «Золотого медведя», и «Белый парень Рик» с Мэттью МакКонахи. В ближайшем будущем он также выступит режиссером сериала Scanners («Сканеры») для HBO и фильма Dammi.

Что касается Майкла Старрбери, то в 2019 году сценарист получил номинацию на «Эмми» за работу над мини-сериалом «Когда они нас увидят». Недавно он также продюсировал шоу «Колин: Черное и белое».