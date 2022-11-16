Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман

Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман

16 ноября 2022 16:09
Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман

В основу приключенческой драмы о путешествии легла реальная история.

На Байкале накануне официально подошли к концу съемки приключенческого роуд-муви «Поехавшая». Главную роль в фильме сыграла Ольга Лерман.

В центре сюжета окажется девушка Аня Смолина (Лерман), которая после череды неурядиц решила полностью переосмыслить свою жизнь. Стряхнув пыль со своего велосипеда и посадив на прицеп любимую таксу Капу, главная героиня отправляется в путешествие в Магадан. Там она планирует помириться со своей матерью, с которой не общалась тринадцать лет. Очень скоро Аня осознает, что она совершенно не подготовлена к такому суровому приключению, однако даже стертые в кровь ноги не заставят жительницу мегаполиса повернуть назад.

Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман

За период съемок команда проекта успела побывать на разнообразных локациях с разными климатическими условиями: от Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода до Башкирии, Алтая и Байкала. Рабочий процесс был крайне непростым. Ниже приведена цитата режиссера Антона Маслова («Многоэтажка», «Вампиры средней полосы»):

«Роуд-муви — один из самых сложных жанров, которые вообще есть, потому что он абсолютно неуправляем и требует внутреннего спокойствия. Мы зависим от всего: от времени суток, погоды, особенно осадков, и, конечно, от людей. В один миг все может пойти не по плану, но иногда кино от этого даже выигрывает. Одна из смен «Поехавшей» на Байкале была очень жестокой. Местный шквалистый ветер, который обычно уносит лодки, коров и даже дома, сдул почти всю натурную декорацию фестиваля «Байкал Фест». Но при этом в кадре смотрелся как нежный бриз, романтично развевающиеся волосы героев… Нам удивительным образом удалось найти огромное количество уникальных локаций, о которых не напишут в интернете».

В остальной каст вошли Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и Маша Лобанова. Сценарий на основе биографической книги Ани Смолиной написали Мария Маслова, Фридерике Брин, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова и Светлана Штеба.

Прокатчик «Централ Партнершип» выпустит «Поехавшую» в кинотеатры 8 марта 2023 года.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Related video