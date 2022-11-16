Подошли к концу съемки масштабного роуд-муви «Поехавшая» во главе с Ольгой Лерман

На Байкале накануне официально подошли к концу съемки приключенческого роуд-муви «Поехавшая». Главную роль в фильме сыграла Ольга Лерман.

В центре сюжета окажется девушка Аня Смолина (Лерман), которая после череды неурядиц решила полностью переосмыслить свою жизнь. Стряхнув пыль со своего велосипеда и посадив на прицеп любимую таксу Капу, главная героиня отправляется в путешествие в Магадан. Там она планирует помириться со своей матерью, с которой не общалась тринадцать лет. Очень скоро Аня осознает, что она совершенно не подготовлена к такому суровому приключению, однако даже стертые в кровь ноги не заставят жительницу мегаполиса повернуть назад.

За период съемок команда проекта успела побывать на разнообразных локациях с разными климатическими условиями: от Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода до Башкирии, Алтая и Байкала. Рабочий процесс был крайне непростым. Ниже приведена цитата режиссера Антона Маслова («Многоэтажка», «Вампиры средней полосы»):

«Роуд-муви — один из самых сложных жанров, которые вообще есть, потому что он абсолютно неуправляем и требует внутреннего спокойствия. Мы зависим от всего: от времени суток, погоды, особенно осадков, и, конечно, от людей. В один миг все может пойти не по плану, но иногда кино от этого даже выигрывает. Одна из смен «Поехавшей» на Байкале была очень жестокой. Местный шквалистый ветер, который обычно уносит лодки, коров и даже дома, сдул почти всю натурную декорацию фестиваля «Байкал Фест». Но при этом в кадре смотрелся как нежный бриз, романтично развевающиеся волосы героев… Нам удивительным образом удалось найти огромное количество уникальных локаций, о которых не напишут в интернете».

В остальной каст вошли Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и Маша Лобанова. Сценарий на основе биографической книги Ани Смолиной написали Мария Маслова, Фридерике Брин, Нжде Айрапетян, Татьяна Гончарова и Светлана Штеба.

Прокатчик «Централ Партнершип» выпустит «Поехавшую» в кинотеатры 8 марта 2023 года.