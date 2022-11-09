Киану Ривз и Иэн МакШейн снимутся в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»

Съемки спин-оффа «Джона Уика» под названием «Балерина» с Аной де Армас в главной роли уже официально стартовали в Праге, вслед за чем появились новые сведения об актерском составе фильма. Как сообщает Collider, к знакомым ролям в ответвлении экшен-франшизы вернутся звезды оригинальной киносерии в лице Киану Ривза и Иэна МакШейна.

О длительности экранного времени Ривза пока ничего не говорится, поэтому речь может идти как о камео, так и о более значимом участии. По данным СМИ, актер уже прибыл в столицу Чешской Республики и активно готовится к работе. Что касается МакШейна, то, как отметил продюсер Бэзил Иваник, его герой будет играть в сюжете крайне важную роль:

«Мы очень рады, что Иэн МакШейн присоединился к «Балерине» в ключевой роли. Он был неотъемлемой частью франшизы со времен оригинального «Джона Уика». Замечательно иметь его в распоряжении и в этом приключении, расширяющем вселенную «Уика».

В оригинальных фильмах МакШейн воплотил Уинстона — владельца знаменитого нью-йоркского отеля «Континенталь», обслуживающего киллеров. Де Армас перевоплотится в одну из смертоносных балерин, показанных в «Джоне Уике 3». По сюжету, ее героиня-наемница будет мстить за убийство своей семьи.

Режиссурой «Балерины» занимается Лен Уайзман («Другой мир», «Крепкий орешек 4.0»). Над сценарием работали Шэй Хаттен («Дневная смена») и Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

Студия Lionsgate пока не огласила дату премьеры «Балерины», но «Джон Уик 4» выйдет в прокат 23 марта следующего года. Также в 2023-м на сервисе Peacock состоится премьера трехсерийного приквела «Континенталь» о молодости Уинстона.