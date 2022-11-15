Оливия Колман переживает радость, онемение и отчаяние в новом трейлере «Империи света»
Картина является самым личным проектом режиссер «1917».
Киностудия Searchlight Pictures выпустила полноценный трейлер драмы Сэма Мендеса «Империя света», представляющую собой проникновенную историю об искренности человеческих взаимоотношений. Ведущую роль в ленте сыграла обладательница премии «Оскар» Оливия Колман.
Действие развернется в 1980-х годах на территории английского городка у побережья. В центре сюжета — погрязшая в серых буднях работница кинотеатра по имени Хилари (Колман) и ее коллега в лице темнокожего парня Стивена (Майкл Уорд), который постоянно сталкивается с расистскими нападками. Жизнь героев полна неконтролируемых проблем, но между персонажами завязывается крепкая эмоциональная связь, позволяющая им удержаться на плаву. Проблема в том, что из-за внешних факторов данный союз не может продлиться долго.
Для Мендеса картина является по-настоящему личным проектом. Он впервые за всю свою карьеру работал над сценарием без привлечения соавторов. Ниже приведена цитата постановщика для портала Deadline:
«Не буду утверждать, что все мои остальные фильмы не личные, потому что они явно имеют прямое отношение ко мне, но словно впервые я подаю проект максимально личным из-за того, что я показал историю полностью со своей точки зрения. Писать самостоятельно собственный сценарий впервые в 56 лет, сняв девять других фильмов — это странно. Я чувствовал, что обязан сделать это. Думаю, все познали самоизоляцию, когда голова была в тисках, и надо было смотреть только на свою жизнь».
В новом фильме от создателя «1917» и «Красоты по-американски» также оснялись Колин Ферт, Тоби Джонс, Рон Кук, Моника Долан, Том Брук, Сара Стюарт, Джастин Эдвардс и Кристал Кларк.
«Империи света» выйдет в прокат 9 декабря.