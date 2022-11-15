Оливия Колман переживает радость, онемение и отчаяние в новом трейлере «Империи света»

Киностудия Searchlight Pictures выпустила полноценный трейлер драмы Сэма Мендеса «Империя света», представляющую собой проникновенную историю об искренности человеческих взаимоотношений. Ведущую роль в ленте сыграла обладательница премии «Оскар» Оливия Колман.

Действие развернется в 1980-х годах на территории английского городка у побережья. В центре сюжета — погрязшая в серых буднях работница кинотеатра по имени Хилари (Колман) и ее коллега в лице темнокожего парня Стивена (Майкл Уорд), который постоянно сталкивается с расистскими нападками. Жизнь героев полна неконтролируемых проблем, но между персонажами завязывается крепкая эмоциональная связь, позволяющая им удержаться на плаву. Проблема в том, что из-за внешних факторов данный союз не может продлиться долго.

Для Мендеса картина является по-настоящему личным проектом. Он впервые за всю свою карьеру работал над сценарием без привлечения соавторов. Ниже приведена цитата постановщика для портала Deadline:

«Не буду утверждать, что все мои остальные фильмы не личные, потому что они явно имеют прямое отношение ко мне, но словно впервые я подаю проект максимально личным из-за того, что я показал историю полностью со своей точки зрения. Писать самостоятельно собственный сценарий впервые в 56 лет, сняв девять других фильмов — это странно. Я чувствовал, что обязан сделать это. Думаю, все познали самоизоляцию, когда голова была в тисках, и надо было смотреть только на свою жизнь».

В новом фильме от создателя «1917» и «Красоты по-американски» также оснялись Колин Ферт, Тоби Джонс, Рон Кук, Моника Долан, Том Брук, Сара Стюарт, Джастин Эдвардс и Кристал Кларк.

«Империи света» выйдет в прокат 9 декабря.