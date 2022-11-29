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Киноафиша Новости Финальный сезон сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 декабря

Финальный сезон сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 декабря

29 ноября 2022 15:06
Финальный сезон сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 декабря

Саундтрек для заключительной части шоу написал рэпер Вадяра Блюз из Gazgolder.

5 декабря на телеканале ТНТ состоится премьера финальной третьего сезона комедийного сериала «Жуки». Главные роли в заключительной части шоу вновь исполнили Вячеслав Чепурченко («Невеста»), Павел Комаров («Только серьезные отношения») и Вадим Дубровин («Купидон»).

По сюжету, трое московских айтишников. Никита (Чепурченко), Дэн (Комаров) и Артемий (Дубровин), которые были близки к созданию революционного приложения, неожиданно получают повестки в военкомат. Все их мечты кажутся разрушенными, однако молодые люди решают не сдаваться и перейти на альтернативную службу, чтобы иметь возможность продолжать работу над своей разработкой. Их отправляют служить в глухую деревню Жуки, где нет даже интернета.

Создатели шоу обещают, что в третьем сезоне зрители наконец получат ответы на давно волнующие их вопросы. Что произошло с Инвестором? Удастся ли троице выпустить свое приложение? Чем закончатся их новые романы? Что станет с Масловым (Максим Лагашкин) после того, как в Жуках появилась еще одна участковая (Марьяна Спивак).

Режиссером третьего сезона выступил Максим Пешков («Неличная жизнь»). Он также написал сценарий новых серий вместе с Сергеем Нотариусом («Интрены»). Саундтрек к сезону сочинил знаменитый рэпер Вадяра Блюз из объединения Gazgolder, все его композиции для сериала вышли в общем сборнике под названием «Все будет!».

Фото: ТНТ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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