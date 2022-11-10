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Киноафиша Новости Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел получил одну из ведущих ролей в сериале «Дюна: Сестричество»

Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел получил одну из ведущих ролей в сериале «Дюна: Сестричество»

10 ноября 2022 13:48
Звезда «Викингов» Трэвис Фиммел получил одну из ведущих ролей в сериале «Дюна: Сестричество»

Действие спин-оффа развернется за десять тысяч лет до событий фильмов Дени Вильнева.

В актерском составе сериал HBO Max и Legendary «Дюна: Сестричество» произошло еще одно примечательное пополнение. Как сообщает Deadline, к исполнительскому ансамблю масштабного шоу подключился звезда «Викингов», «Варкрафта» и «Воспитанных волками» Трэвис Фиммел.

Действие многосерийного приквела полнометражной дилогии Денни Вильнева развернется за десть тысяч лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта. В центре повествования окажутся участницы тайного женского ордена из дома Харконненов, известного как «Бене Гессерит». Они инициируют создание социально-религиозного сообщества в надежде предотвратить надвигающуюся на человечество угрозу.

Фиммелу в этой истории отведена роль Десмонда Харта — харизматичного воина с загадочным прошлым и неоднозначными мотивами. В надежде заручиться доверием Императора, его герой использует Сестричество в личных интересах.

В остальной каст научно-фантастической драмы вошли Индира Варма, Эмили Уотсон, Ширли Хенрдерсон, Сара-Софи Бусснина, Хлоя Лиа, Ифа Хайндс, Фаоилиэнн Каннингем и Шалом Брюн-Фрэнклин.

Создателем проекта выступает Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»). Она делит обязанности сценариста и шоураннера с Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»). Упомянутые также входят в состав исполнительных продюсеров, наряду с Джоном Спэйтсем, Скоттом З. Бернсом, а также Вильневом, Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном. Пилотную серию поставит обладатель премии «Эмми» Йохан Ренк («Чернобыль»). Съемки стартуют уже в этом месяце.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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