Хирокадзу Корээда готовит новый фильм, снятый в родной Японии

Хирокадзу Корээда, самый знаменитый японский режиссер современности, разрабатывает свой новый фильм. Об этом сегодня, 18 ноября, объявила компания Gaga, которая будет заниматься дистрибьюцией будущей картины.

Лента получила название Monster («Монстр»), сейчас ее производство уже находится на стадии постпродакшна. Этот фильм станет первой работой Корээды, снятой в родной для режиссера Японии, со времен его триумфальных «Магазинных воришек», удостоенных «Золотой пальмовой ветви» и номинации на «Оскар» в 2018 году. Кроме того, «Монстр» станет лишь вторым его фильмом, снятым не по собственному сценарию: текст к картине написал Юдзи Сакамото, известный в первую очередь по популярной мелодраме «Любовь как букет цветов».

Ведущим продюсером фильма выступает Гэнки Кавамура, ранее сотрудничавший со знаменитым аниматором Макото Синкаем («Судзумэ закрывает двери»). Кавамура и Корээда уже работали вместе над сериалом Netflix «Маканай: Готовим для дома майко», который должен выйти на стриминге 12 января 2023 года.

Основной актерский состав и детали сюжета «Монстра» пока не раскрываются. Премьера намечена на 2 июня 2023 года.