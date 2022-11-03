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Киноафиша Новости Альфред Молина расследует убийство в маленьком городе в трейлере сериала «Три сосны»

Альфред Молина расследует убийство в маленьком городе в трейлере сериала «Три сосны»

3 ноября 2022 14:10
Альфред Молина расследует убийство в маленьком городе в трейлере сериала «Три сосны»

Проект основан на книжном цикле про инспектора Гамаша.

Потоковый сервис Amazon Prime Video выпустил трейлер многосерийного детектива «Три сосны» с Альфредом Молиной в главной роли. Сериал является экранизацией книжного цикла Луизы Пенни.

Действие развернется в вымышленном франкоканадском городке под названием Три сосны. В центре сюжета окажется проницательный старший инспектор Арман Гамаш (Молина). Главный герой прибывает в поселение для расследования нового серьезного дела — ему предстоит распутать смерть молодой женщины, убитой на улице средь белого дня. История носит слегка мистический оттенок, потому что преступление произошло в оживленном месте, но ни одного свидетеля нет. Внимательный и хорошо чувствующий человеческую натуру Гамаш быстро замечает, что за напускной доброжелательностью местных жителей скрывается презрение друг к другу, но это далеко не все их секреты. Вскоре напряжение нарастает, поскольку появляются новые жертвы. В процессе расследования сыщик узнает ужасающие тайны и столкнется с собственными призраками прошлого.

Главным сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Эмилия Ди Джироламо («Великолепные Медичи»). В написании сценария также принимала участие Катрин Тредженна («Стража»). В команду режиссеров вошли Сэмюэл Донован («Корона»), Трэйси Дир («Хадсон и Рекс») и Дэниэл Гру («Викинги»). В актерском составе вместе с Молиной задействованы Пьер Симпсон, Фридерик-Антуан Гимон, Россиф Сазерленд, Мари-Жозе Беланже, Джулиан Бэйли, Джо Кобден, Анна Тирни, Тамара Браун, Эль-Майя Тэйлфизерс, Танту Кардинал и Клер Култер.

Восьмисерийный первый сезон «Трех сосен» стартует на Amazon 2 декабря. Еженедельно стример будет выпускать по два эпизода вплоть до 23 декабря.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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