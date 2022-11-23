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Киноафиша Новости Стивен Спилберг получит почетную награду на следующем Берлинском кинофестивале

Стивен Спилберг получит почетную награду на следующем Берлинском кинофестивале

23 ноября 2022 15:20
Стивен Спилберг получит почетную награду на следующем Берлинском кинофестивале

В этом году знаменитый режиссер представил полуавтобиографический фильм «Фабельманы».

На предстоящем 73-м Берлинском международном кинофестивале Стивен Спилберг будет удостоен почетной награды «Золотой медведь» за достижения в жизни и карьере. Об этом объявили директора фестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Чатриан в своем новом заявлении:

«За долгие годы работы в кино Стивен Спилберг не только очаровал несколько поколений зрителей своими невероятными работами, но и придал совершенно новое значение кинематографу как фабрике грез. Будь то сказки о волшебных мирах или повести о суровых исторических реалиях, его фильмы всегда выводят нас на другой уровень, где киноэкран становится поверхностью для отражения наших эмоций».

Последний на данный момент фильм Спилберга «Фабельманы», посвященный взрослению одержимого кино подростка, также будет показан на фестивале. Кроме того, организаторы планируют устроить показы еще нескольких более ранних картин режиссера. Их список, как и точная дата награждения Спилберга, будут объявлены позднее.

Руководители Берлинале подчеркнули, что еще в 1998 году Спилберг был награжден орденом «За заслуги перед ФРГ» в знак признания «Списка Шиндлера» и деятельности его благотворительной организации «Фонд Шоа».

На протяжении долгой карьеры Спилберг был номинирован на премию «Оскар» 19 раз, но выигрывал статуэтку всего трижды — один раза за лучший фильм («Список Шиндлера») и два раза за лучшую режиссуру («Спасти рядового Райана» и тот же «Список Шиндлера»). Кроме того, в 1997 году он также получил «Награду имени Ирвинга Тальберга», специальный приз Киноакадемии, вручаемый за большой продюсерский вклад в киноиндустрию.

73-ий Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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