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Киноафиша Новости В разработку запущен сиквел индийского кассового хита «RRR: Рядом ревет революция»

В разработку запущен сиквел индийского кассового хита «RRR: Рядом ревет революция»

15 ноября 2022 16:44
В разработку запущен сиквел индийского кассового хита «RRR: Рядом ревет революция»

Сценарий сиквела в настоящее время пишет отец режиссера оригинальной картины.

С. С. Раджамули, режиссер недавнего индийского хита «RRR: Рядом ревет революция», подтвердил, что в настоящее время его отец, сценарист Виджаендра Прасад, разрабатывает продолжение популярного боевика.

Раджамули объявил о начале работы над сиквелом на недавнем специальном показе своей дилогии «Бахубали». Его слова позже опубликовало издание The Film Stage:

«Мой отец пишет сценарии для всех моих фильмов. Мы с ним уже немного обсудили «RRR 2», и он начал работать над историей».

Оригинальная картина является одним из самых дорогих когда-либо снятых индийских блокбастеров. Его заявленный бюджет составил $72 млн, а мировые сборы картины превысили $175 млн. Главные роли в фильме исполнили Рам Чаран Теджа («Кто»), НТР — младший («Джай Лава Куша»), Оливия Моррис («Отель Портофино») и другие.

В центре сюжета — реальные индийские борцы за свободу 1920-х годов Комарам Бхима (НТР — младший) и Аллури Ситарама Раджу (Теджа), решившие объединить силы для борьбы со своими заклятыми врагами в лице британских оккупантов. Трехчасовой фильм наполнен впечатляющей хореографией и трюками, захватывающими практическими и визуальными эффектами.

Ранее НТР — младший также заявил о своем желании сняться в продолжении.

Фото: Pen Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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