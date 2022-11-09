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Киноафиша Новости Звезда «Игры престолов» Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме «Джоан»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме «Джоан»

9 ноября 2022 16:29
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер получила главную роль в криминальной драме «Джоан»

Актриса сыграет реальную британскую воровку.

Звезда «Игры престолов» и фильмов про Людей Икс Софи Тернер выбрала новый телепроект. Как сообщает Deadline, актриса договорилась насчет главной роли в мини-сериале «Джоан». Производством занимается британская телекорпорация ITV.

Действие вдохновленной реальной историей шестисерийной криминальной драмы развернется в 1980-х годах и будет происходить на опасных улицах Лондона. В центре повествования окажется молодая, дерзкая и амбициозная воровка драгоценностей Джоан Ханнингтон — именно ее воплотит Тернер.

В предстоящем шоу расскажут правдивую историю грабительницы, из-за своих «подвигов» снискавшей в местном преступном мире прозвище «Крестная мать». Зрителей познакомят с двадцатилетней Ханнингтон, оказавшейся в капкане неудачного брака. Когда ее жестокий муж пустился в бега, оставив девушку с маленькой дочкой Дебби, ей пришлось импровизировать. Чтобы прокормить ребенка и выбиться в люди, Джоан переступает черту закона.

В основу проекта легли книжные мемуары Ханнингтон, а сценарий на их основе написала Анна Саймон («Змей в Эссексе», «Миссис Уилсон»). Постановкой займется режиссер Ричард Лэкстон («Детективное агентство Дирка Джентли», «Мгла»). Съемки стартуют в Лондоне весной следующего года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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