Братья Руссо спродюсируют мини-сериал о криптобирже FTX

Братья Энтони и Джо Руссо готовят новый многосерийный проект. По сведениям Variety, создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека» спродюсируют мини-сериал о крахе печально известной криптобиржи FTX. Шоу пока не получило официальное название. Вместе с производственной компанией Руссо AGBO разработкой занимается медиагигант Amazon.

FTX была основана в 2019 году Сэмом Бэнкманом-Фридом и являлась одной из наиболее быстроразвивающихся криптовалютных бирж в мире, но все развалилось буквально за недели. Финансовый гигант рухнул словно карточный домик из-за бесследного исчезновения средств клиентов в размере более $2 млрд. Разумеется, это стало для федеральных агентств поводом организовать тщательные проверки. Из-за череды скандалов FTX подала на банкротство, а ее учредитель потерял почти весь свой колоссальный актив. Сообщается, что предстоящий сериал будет основан на показаниях инсайдеров и журналистов, освещавших ситуацию в СМИ.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Сценаристом пилотного эпизода выступит Дэвид Вейл, ранее работавший над «Охотниками» с Логаном Лерманом и Аль Пачино. Наряду с братьями Руссо он заявлен как исполнительный продюсер проекта. Не исключено, что Энтони и Джо лично возьмутся за режиссуру. Кроме того, сообщается, что кинематографисты могут привлечь к шоу актеров из своих блокбастеров Marvel, но переговоры с ними на официальном уровне еще не велись. Имена потенциальных звезд пока неизвестны.

Если все пойдет по плану, съемки стартуют весной 2023 года.