Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»

Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»

1 ноября 2022 10:40
Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»

В создании сериала примет участие сценарист самой первой части хоррор-франшизы.

По информации издания Variety, стриминговый сервис Peacock заказал разработку многосерийного приквела культового фильма ужасов «Пятница 13-е». Будущий проект получил название Crystal Lake («Хрустальное озеро») — так же назывался детский лагерь, где разворачивалось действие большей части фильмов франшизы.

Подробности сюжета сериала пока держатся в секрете. Представители Peacock описывают его как «расширенный приквел».

Сценарий будет написан Брайаном Фуллером, который ранее работал над такими популярными шоу, как «Американские боги» и «Ганнибал». Он также выступит шоураннером и исполнительным продюсером проекта вместе с Виктором Миллером, сценаристом первой части франшизы и нескольких ее сиквелов. Производством займется известная американская кинокомпания A24.

Фуллер уже прокомментировал новости о начале работы над проектом:

«Я узнал о «Пятнице, 13-е» из журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, с тех пор я постоянно думаю об этой франшизе. A24 является одной из лучших студий в индустрии, эти ребята не бояться смелых экспериментов в жанре хоррор, они всегда поднимают качества до невероятных высот и выходят за рамки возможного. Я очень рад работать над Crystal Lake под их началом».

Оригинальная «Пятница, 13-е» вышла на экраны в 1980 году. По сюжету, маленький мальчик Джейсон Вурхез тонет во время отдыха в лагере Crystal Lake. Мать ребенка Памела обвиняет в трагедии вожатых и решает отомстить им, убивая новых приезжих и сотрудников лагеря каждую пятницу 13-го числа. Картина собрала в прокате почти $60 млн при бюджете в $550 тыс., после чего получила одиннадцать сиквелов, последний из которых вышел в 2009 году.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Вызов пиковой дамы привел иностранцев в ужас Читать далее 29 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Успех по блату: 6 случаев, когда роль доставалась благодаря родственным связям Читать далее 29 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Related video