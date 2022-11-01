Создатель «Ганнибала» готовит многосерийный приквел «Пятницы 13-е»

По информации издания Variety, стриминговый сервис Peacock заказал разработку многосерийного приквела культового фильма ужасов «Пятница 13-е». Будущий проект получил название Crystal Lake («Хрустальное озеро») — так же назывался детский лагерь, где разворачивалось действие большей части фильмов франшизы.

Подробности сюжета сериала пока держатся в секрете. Представители Peacock описывают его как «расширенный приквел».

Сценарий будет написан Брайаном Фуллером, который ранее работал над такими популярными шоу, как «Американские боги» и «Ганнибал». Он также выступит шоураннером и исполнительным продюсером проекта вместе с Виктором Миллером, сценаристом первой части франшизы и нескольких ее сиквелов. Производством займется известная американская кинокомпания A24.

Фуллер уже прокомментировал новости о начале работы над проектом:

«Я узнал о «Пятнице, 13-е» из журнала Famous Monsters, когда мне было 10 лет, с тех пор я постоянно думаю об этой франшизе. A24 является одной из лучших студий в индустрии, эти ребята не бояться смелых экспериментов в жанре хоррор, они всегда поднимают качества до невероятных высот и выходят за рамки возможного. Я очень рад работать над Crystal Lake под их началом».

Оригинальная «Пятница, 13-е» вышла на экраны в 1980 году. По сюжету, маленький мальчик Джейсон Вурхез тонет во время отдыха в лагере Crystal Lake. Мать ребенка Памела обвиняет в трагедии вожатых и решает отомстить им, убивая новых приезжих и сотрудников лагеря каждую пятницу 13-го числа. Картина собрала в прокате почти $60 млн при бюджете в $550 тыс., после чего получила одиннадцать сиквелов, последний из которых вышел в 2009 году.