Главным победителем кинопремии «Готэм» 2022 стал фильм «Всё везде и сразу»
Также награды получили «Тар, «Солнце мое» и сериал «Дорога в тысячу ли».
Накануне состоялась 32-я церемония награждения премий Gotham Awards. Главным триумфатором мероприятия стала фантастическая лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу» — фильм победил сразу в двух основных категориях.
В сценарном блоке чести удостоился Тодд Филд («Тар»), а награду за лучшую режиссуру получила унесла Шарлотта Уэллс («Солнце мое»). Приз за лучшую главную роль завоевала Даниэль Дедуайлер («Тилл»). В разделе сериалов отмечен масштабный проект Apple «Дорога в тысячу ли».
Премия «Готэм» — одна из наиболее престижных американских наград в сфере независимого кино. Ее начали вручать в 1991 году. В Голливуде данное событие считается неофициальным стартом так называемой гонки за «Оскарами». В премии могут участвовать лишь инди-проекты с бюджетом менее $35 млн. В этом году в двенадцати категориях на соискание жюри было представлено 23 полнометражные картины, 15 сериалов и 35 актерских работ.
Ниже приведен полный список победителей:
Лучший фильм:
- «Всё везде и сразу»
Лучший документальный фильм:
- «Все, что дышит»
Лучший международный фильм:
- «Событие» — Франция
Режиссерский прорыв года:
- Шарлотта Уэллс — «Солнце мое»
Лучший сценарий:
- Тодд Филд — «Тар»
Лучшая главная роль:
- Даниэль Дедуайлер — «Тилл»
Лучшая роль второго плана:
- Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»
Актерский прорыв года:
- Грация Филипович — «Мурена»
Прорыв года в сериалах (серия от 40 минут):
- «Дорога в тысячу ли»
Прорыв года в сериалах (серия до 40 минут):
- «Мо»
Прорыв года в документальных сериалах:
- «Нам нужно поговорить о Косби»
Лучшая роль в дебютном сериале:
- Бен Уишоу — «Будет больно»