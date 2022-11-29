Главным победителем кинопремии «Готэм» 2022 стал фильм «Всё везде и сразу»

Также награды получили «Тар, «Солнце мое» и сериал «Дорога в тысячу ли».

Накануне состоялась 32-я церемония награждения премий Gotham Awards. Главным триумфатором мероприятия стала фантастическая лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу» — фильм победил сразу в двух основных категориях.

В сценарном блоке чести удостоился Тодд Филд («Тар»), а награду за лучшую режиссуру получила унесла Шарлотта Уэллс («Солнце мое»). Приз за лучшую главную роль завоевала Даниэль Дедуайлер («Тилл»). В разделе сериалов отмечен масштабный проект Apple «Дорога в тысячу ли».

Премия «Готэм» — одна из наиболее престижных американских наград в сфере независимого кино. Ее начали вручать в 1991 году. В Голливуде данное событие считается неофициальным стартом так называемой гонки за «Оскарами». В премии могут участвовать лишь инди-проекты с бюджетом менее $35 млн. В этом году в двенадцати категориях на соискание жюри было представлено 23 полнометражные картины, 15 сериалов и 35 актерских работ.

Ниже приведен полный список победителей:

Лучший фильм:

«Всё везде и сразу»

Лучший документальный фильм:

«Все, что дышит»

Лучший международный фильм:

«Событие» — Франция

Режиссерский прорыв года:

Шарлотта Уэллс — «Солнце мое»

Лучший сценарий:

Тодд Филд — «Тар»

Лучшая главная роль:

Даниэль Дедуайлер — «Тилл»

Лучшая роль второго плана:

Ке Хюи Куан — «Всё везде и сразу»

Актерский прорыв года:

Грация Филипович — «Мурена»

Прорыв года в сериалах (серия от 40 минут):

«Дорога в тысячу ли»

Прорыв года в сериалах (серия до 40 минут):

«Мо»

Прорыв года в документальных сериалах:

«Нам нужно поговорить о Косби»

Лучшая роль в дебютном сериале: