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Производство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвучения

24 ноября 2022 14:00
Производство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвучения

Военная картина о женщинах-летчицах на Второй мировой войне.

Производство масштабной военной драмы «Воздух» с участием Сергея Безрукова и Анастасии Талызиной переходит на новый важный этап — стадию озвучения. По словам режиссера Алексея Германа — младшего («Довлатов»), параллельная работа проходит сейчас на киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм»:

«Это огромная картина, на которой задействовано большое количество актеров. Мы работаем на двух киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм». Озвучение — это очень трудоемкий и сложный процесс от этапа подготовки до непосредственной записи в студии. Нам было важно, чтобы голоса звучали без современных интонаций».

Производство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвученияПроизводство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвученияПроизводство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвучения

Действие развернется во время Второй мировой войны. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение молодых девушек-летчиц — все они без боевого опыта, поэтому еще не до конца осознают, что такое война. Несмотря на многочисленные сложности, женские персонажи доказывают своими действиями, что они совершенно не уступают мужчинам. Главная героиня повествования — летчица Женя (Талызина), только в бою ощущающая себя на своем месте. Совместно со своими подругами она наращивает мастерство, но без потерь не обходится. Со временем она становится лучшей в своем деле, но вокруг нее остается все меньше живых. Впереди Женю ожидает ее последний смертельный бой.

Производство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвученияПроизводство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвученияПроизводство фильма Алексея Германа — младшего «Воздух» перешло на стадию озвучения

В актерском составе картины также задействованы Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Милан Марич, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Полина Дудкина и Петр Логачев.

Премьера «Воздуха» состоится в 2023 году.

Фото: Metrafilms, «Амедиа Продакшн»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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