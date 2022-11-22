За реваншем на край земли

Когда-то Егор был городским женихом местной первой красавицы, но свадьба влюбленных закончилась трагедией — прямо посреди торжества был убит брат невесты, а виновным жители единогласно сочли Егора. Спустя восемь лет он возвращается из тюрьмы, чтобы найти настоящего убийцу. Создатели обещают 12 серий увлекательнейшего расследования на фоне крымских пейзажей и самую непредсказуемую развязку. Рассказываем обо всем по порядку.

Где-то на краю земли, на самом берегу моря ютится маленький поселок Рыбачий, настолько неприметный, что единственным ориентиром для редких приезжих является близость городка побольше — Кунгура. Кунгур укрыл своей тенью Рыбачий не только на карте: какие-то важные люди «из города» в костюмах то и дело приезжают справляться у местного бизнесмена Виктора (Евгений Харитонов) «всё ли в порядке с нашими делами». Виктор производит впечатление надежного человека — еще бы, в последние годы ему удалось «подмять» под себя весь рыбацкий промысел. Конкуренты обнищали, запили и в конце концов пришли работать под его началом. Женщины же торгуют овощами с огорода на местном святом источнике, куда предприимчивый компаньон Виктора автобусами привозит скучающих туристов. Мирную жизнь поселка, в котором каждый новый день был похож на предыдущий, нарушает внезапное освобождение из тюрьмы Егора (Евгений Морозов) — человека, про которого все местные предпочли бы никогда не вспоминать.

«Кунгур» по сути — история графа Монте-Кристо из глубинки. Как и героя знаменитого романа Александра Дюма Егора арестовывают на собственной свадьбе и сажают в тюрьму по ложному обвинению. Долгие 8 лет он вынашивает план мести и твердо намерен вернуться в Рыбачий, найти всех участников заговора, а также вернуть себе любимую, сына, который ничего не знает о его существовании, и уважение односельчан. Проблема в том, что его бывшая невеста Анна (Виктория Романенко) теперь жена того самого Виктора, а их сын Алеша уверен, что отчим — его родной отец. Против деловито разъезжающего на джипе бизнесмена, который восстанавливает местную турбазу и школу и обеспечивает всех работой никто идти не хочет, а потому ни крова, ни дела для чужака ни у кого нет, но Егора это не останавливает. Не смотря на угрозы Виктора, он твердо намерен выяснить, кто украл у него жизнь. А меж тем, чем ближе чужак будет подбираться к разгадке, тем больше скелетов начнет выпадать из шкафов: найдутся свои рэкетиры, коррупционеры, наркоторговцы. Поселок постепенно будет показывать чужаку свое истинное лицо, а цена за правду станет так высока, что даже одинокий мститель окажется перед непростым выбором, продолжать ли начатое.

Полноты и реалистичности классическому сюжету добавляют колоритные персонажи второго плана в исполнении не менее популярных актеров (в роли жителей Рыбачьего замечены Борис Невзоров, Валентина Мазунина, Виктор Сухоруков, Анна Котова-Дерябина, Иван Стебунов, Александр Голубев, Дмитрий Куличков и Марина Клещёва). Есть среди местных и агрессивные патриоты, и тоскующие по великому советскому прошлому сталинисты и презирающие диктатуру либералы. Одни жители поселка стремительно богатеют, другие также стремительно опускаются на самое дно, все знают виновных, но никто не готов бороться, потому как законы здесь не действуют, лишь кумовство и понятия. Люди держатся не за правду, а за «своих», но «чужак» Егор приезжает, чтобы на собственном примере доказать, что может быть по-другому.

Авторы сериала искусно смешивают мелодраму о любовном треугольнике, детектив и криминальную драму о герое-одиночке, который упрямо гнет свою линию даже тогда, когда весь мир против него и победа может оказаться еще горче, чем поражение. Добавьте к этому остросоциальный посыл и закрученный сюжет и получите на выходе действительно достойную внимания историю о современности и о том, что один в поле тоже воин, а добрые и честные соратники рано или поздно найдутся.

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