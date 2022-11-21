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Киноафиша Новости Кто убил Санту? Вышел трейлер комедийного детектива «В городе убийств»

Кто убил Санту? Вышел трейлер комедийного детектива «В городе убийств»

21 ноября 2022 12:54
Кто убил Санту? Вышел трейлер комедийного детектива «В городе убийств»

Приглашенными звездами рождественского спецвыпуска шоу стали Джейсон Бейтман и Майя Рудольф.

Netflix представил трейлер рождественского спецвыпуска комедийного сериала «В городе убийств» под невезением Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery («Кто убил Санту? Тайна убийства в Мердервилле»). Главную роль в праздничном эпизоде вновь исполнил Уилл Арнетт («Задержка в развитии»), к которому на этот раз присоединились Джейсон Бейтман («Озарк») и Майя Рудольф («Женщина при деньгах»).

«В городе убийств» является идейным ремейком знаменитого британского сериала «Убийство в Саксессвилле». В центре сюжета — детектив Терри Сиэтл (Арнетт). В каждой серии он объединяется с разными персонажами, которых, как правило, играют звезды кино и телевидения, чтобы расследовать очередное убийство. Однако только Арнетт знает сценарий серии, поэтому гостям шоу зачастую приходится импровизировать, сочинять шутки на ходу и разгадывать криминальные тайны самостоятельно.

В рождественской серии Сиэтлу и двум его новым товарищам (Бейтман и Рудольф) предстоит раскрыть загадочное убийство Санты, произошедшее прямо у них под носом. По традиции, приглашенным звездам не были предоставлен сценарий эпизода, что, судя по трейлеру, вновь привело к появлению множества забавных и нелепых ситуаций.

Режиссером спецвыпуска выступила Лора Мерфи, ранее работавшая над фильмом «Проклятые друзья» и сериалом «Аквафина: Нора из Куинса».

Премьера праздничного эпизода «В городе убийств» состоится на Netflix 15 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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