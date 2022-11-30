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Киноафиша Новости Николас Кейдж сравнил свой предстоящий фильм «Длинноногие» с извращенным «Пиноккио»

Николас Кейдж сравнил свой предстоящий фильм «Длинноногие» с извращенным «Пиноккио»

30 ноября 2022 15:39
Николас Кейдж сравнил свой предстоящий фильм «Длинноногие» с извращенным «Пиноккио»

Актер поделился первыми подробностями своего грядущего хоррора.

В начале следующего года Николас Кейдж будет сниматься в загадочном хоррор-триллере Оза Перкинса «Длинноногие» (Longlegs), информация о котором укладывается всего в пару строк. Картину позиционируют как жуткую историю в духе классических голливудских триллеров с элементами мистики. Во время недавнего разговора с Джоном Карпентером для издания Document Journal Кейдж решил слегка приоткрыть завесу тайны над своим новым проектом.

Звезда сравнил роль в грядущем хорроре от режиссера «Гретель и Гензель» с извращенной версией кукольного мастера Джеппетто из «Пиноккио»:

«Я работаю с Озом Перкинсом, которого вы, вероятно, знаете. Он довольно хорош в жанре ужасов. Многие его могут знать также как сына Энтони Перкинса. Он снял несколько действительно качественных картин. «Гретель и Гензель» — потрясающая лента. В «Длинноногих» я сыграю персонажа, который все время слышит голоса. Он как извращенная версия кукольника Джеппетто».

В этом году «Пиноккио» особенно на слуху. В сентябре на стрим-сервисе Disney+ вышел игровой ремейк классического мультфильма от режиссера Роберта Земекиса, а 9 декабря на Netflix дебютирует мрачная адаптация сказки Карло Коллоди от Гильермо дель Торо.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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