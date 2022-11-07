Еще одно убойное Рождество Брюса Уиллиса: вышел трейлер боевика «Детектив Найт: Искупление»

Трилогия о суровом полицейском может стать для легендарного актера последней работой в кино.

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер рождественского боевика «Детектив Найт: Искупление», второго фильма из запланированной трилогии о суровом полицейском Джеймсе Найте в исполнении Брюса Уиллиса. Кроме него, в сиквеле сыграли Локлин Манро («Убей меня позже»), Кори Лардж («Разные вещи»), Миранда Эдвардс («Сверхъестественное») и Пол Йоханссон («Джон Кью»).

По сюжету, детектив Найт оказывается заключен под стражу после событий первого фильма. Однако благодаря вспыхнувшему в тюрьме бунту герой получает шанс вернуть свой значок и доброе имя. Мятежных преступников возглавляет известный террорист по прозвищу Рождественский подрывник, чья банда устроила целую серию громких преступлений в праздничную ночь. Большая часть служителей закона оказывается занята подавлением поднявшейся волны преступности за пределами тюрьмы, поэтому они предлагают Найту разобраться с бунтовщиками самостоятельно. В качестве награды герой сможет получить помилование за свои прошлые проступки.

Режиссером фильма выступил Эдвард Дрэйк, который снял «Заговор в Голливуде» и «Осаду» с тем же Уиллисом в главной роли. Он также отвечал за съемки первой части трилогии.

Ранее в этом году Уиллис объявил о своем уходе из кино из-за диагностированной афазии. Серия фильмов о Найте, вполне возможно, станет его последней актерской работой. «Детектив Найт: Искупление» выйдет на цифровых платформах 9 декабря этого года, а релиз последнего фильма предположительно состоится в одно время с празднованием американского Дня независимости, то есть в июле 2023 года.