В сеть утекла предполагаемая дата релиза сериала «Одни из нас»

В сети появилась неподтвержденная информация о дате выхода постапокалиптического сериала «Одни из нас». Несколько внимательных пользователей стримингового сервиса HBO Max заметили, что на странице шоу появилась дата премьеры сериала. Если верить этим данным, премьера долгожданного шоу назначена на 15 января следующего года. При этом сам HBO еще не сделал никаких официальных заявлений по этому поводу.

Кроме того, те же пользователи обратили внимание, что на странице «Одних из нас» указано, что речь идет конкретно о премьере первой серии. Это означает, что эпизоды сериала будут выходить в еженедельном формате.

Сериал «Одних из нас» основан на одноименной популярной видеоигре от студии Naughty Dog и Sony. Главные роли в экранизации исполнили Педро Паскаль («Мандалорец»), Белла Рэмси («Игра престолов»), Гэбриел Луна («Терминатор: Темные судьбы») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»).

В центре сюжета — закаленный в боях мрачный контрабандист Джоэл (Паскаль), живущий в мире, пережившем зомби-апокалипсис. В первые дни эпидемии герой потерял родную дочь, из-за чего сильно озлобился на весь мир. Однажды загадочная группа «Цикады» предлагает Джоэлу выгодный контракт: ему надо доставить на другой конец США девочку Элли (Рэмси), за что ему щедро заплатят. На своем долгом пути по стране обоим героям предстоит столкнуться не только с бандитами и зомби, но с призраками собственного прошлого.