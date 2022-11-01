Яхья Абдул-Матин II получил заглавную роль в сериале Marvel «Чудо-человек»

Объявленный прошлым летом сериал Marvel Studios «Чудо-человек» обрел исполнителя главной роли. Согласно Deadline, титульную роль в предстоящем шоу Disney+ сыграет Яхья Абдул-Матин II. Для артиста это будет уже третья крупная партия в экранизациях комиксов — ранее он появился в двух адаптациях DC, воплотив суперзлодея Черную Манту в «Аквамене» и его сиквеле, а также предстал в качестве непобедимого Доктора Манхэттена в многосерийных «Хранителях».

Креативным куратором шоу выступает Дестин Дэниел Креттон, постановщик «Шан-Чи и легенды десяти колец» и грядущего блокбастера «Мстители: Династия Канга». Над сценарием работает продюсер «Соколиного Глаза» и штатный автор «Бруклина 9-9» Эндрю Гест. Оба вместе Кевином Файги возглавляют производственную команду. Помимо прочего, Креттон может выступить и сорежиссером проекта, но на этот счет пока нет окончательного ответа. Причина в загруженности — одновременно с «Династией Канга» он прикреплен к сиквелу «Шан-Чи».

Вместе с Абдулом-Матином в «Чудо-человеке» снимется Бен Кингсли, который вновь сыграет актера-неудачника Тревора Слэттери, представшего в качестве псевдо-Мандарина в «Железном человеке 3» и поучаствовавшего в событиях «Легенды десяти колец».

Чудо-человек — один из старейших персонажей Marvel. Он дебютировал на страницах комиксов в далеком 1964 году и за время своих приключений успел побывать как злодеем, так и одним из членов Мстителей. Несколько десятилетий назад он получил переосмысление и именно эту версию должен сыграть Абдул-Матин. Он воплотит Саймона Уильямса. Информации о сюжете предстоящего сериала пока нет, но предполагается, что шоу будет носить слегка сатирический тон. Инсайдеры сообщают, что события развернутся в Голливуде.

Съемки «Чудо-человека» стартуют в 2023 году, релиз может состояться в 2024 году.