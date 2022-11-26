7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов

Актер родился в богатом пригороде Каслнок (Ирландия, Дублин) в многодетной семье профессионального футболиста Имона Фаррела и домохозяйки Риты Фаррелл. Его карьера разнообразна и насчитывает более 60 ролей. Первая актерская работа состоялась в военной драме «Звезды Фрэнки», после которой Колин сыграл в низкобюджетном фильме «Сырая нефть», а затем в телевизионном сериале «Балликиссэнджел», выходившем в конце 90-х.

Большой успех и признание актер получил за игру в фильме «Залечь на дно в Брюгге», где сыграл киллера-новичка, нанятого для убийства священника. Эта роль принесла ему награду за лучшую мужскую роль на «Золотом глобусе». Массовому зрителю актер полюбился за работы в таких картинах как «Семь психопатов», «Лобстер», «Фантастические твари и где они обитают», «Джентльмены», «Бэтмен» и др. А совсем недавно на Венецианском фестивале этого года, Фаррелл удостоился Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Банши Инишерина».

Колин Фаррелл

Эванна Линч – актриса театра и кино, в первую очередь знакомая всем по роли Полумны Лавгуд в фэнтезийной эпопее «Гарри Поттер» (впервые актриса появилась в «Ордене Феникса»). Также Эванна сыграла в триллере «Динамит: Поучительная история», неординарной драме «Дэнни и человеческий зоопарк», психологической ирландской ленте «Меня зовут Эмили» и других телевизионных проектах.

Сейчас Эванна активно занимается активизмом, защищает права животных, ведет свой подкаст The ChickPeeps и поддерживает многие благотворительные организации. Кроме этого, актриса вместе со своими друзьями основала компанию Kinder Beauty, которая специализируется на производстве этичной косметики.

Эванна Линч

Майкл Фассбендер родился 2 апреля 1977 года в семье немца и ирландки в городе Гейдельберг (Германия), а в возрасте двух лет переехал на родину матери – в Ирландию.

Актер известен миру своим глубоким и спокойным голосом, смешанным с эмоционально насыщенным образом, который позволил ему сыграть в самых коммерчески успешных фильмах Голливуда. Майкл сыграл Рочестера в экранизации «Джейн Эйр», Джобса в биографическом фильме «Стив Джобс», лейтенанта Королевской морской пехоты в военной эпопее Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», бессердечного рабовладельца в исторической драме «12 лет рабства», нью-йоркского эратомана в «Стыде» и даже засветился в амплуа суперзлодея в серии фильмов «Люди Икс».

Майкл Фассбендер

Никола Мэри Кохлан – ирландская актриса, известная массовому зрителю по роли Пенелопы Фезерингтон в бунтарском шоу от Netflix «Бриджертоны». Также среди других ее известных работ – «Девчонки из Дерри», «Дрэг-рейс РуПола в Великобритании» и «Куртизанки». А в 2023 году ожидается выход фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, в котором Никола тоже приняла участие.

В 2021 году благодаря «Бриджертонам» Никола получила номинацию на премии Гильдии актеров, а в рамках Irish Film and Television Awards удостоилась награды «Восходящая звезда». Кроме кино актриса очень увлекается театром и часто появляется на театральной сцене. Николу можно увидеть в таких постановках, как «Чапел-стрит», «Расцвет мисс Джин Броди», «Надя» и «Джесс и Джо навсегда».

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Никола Кохлан

Загадочный и харизматичный красавчик с острыми скулами в начале своего пути думал, что станет певцом или пианистом в одной из ирландских музыкальных групп в его родном городе Корке. Однако жизнь играет по своим правилам, и в сентябре 1996 года, когда Мерфи дебютировал на сцене в качестве актера, приняв на себя роль ревнивого подростка в фильме «Дискосвиньи».

А уже в 2002 году он принял участие в одной из самых значимых картин в своей карьере и сыграл главную роль в британском постапокалиптическом хорроре «28 дней спустя». В начале нулевых популярность актера стремительно возрастала, и еще больше известности актеру принесла работа в картине Кристофера Нолана «Бэтмен: начало», где Киллиан сыграл важного для вселенной персонажа доктора Джонатана Крейна, также известного как Пугало. Кроме этого, Киллиан Мерфи принял участие в еще одном фильме Нолана – драме «Дюнкерк» , триллере «Анна» и британском криминальном сериале «Острые козырьки».

Киллиан Мерфи

Сирша Уна Ронан – молодая ирландская актриса американского происхождения, блистающая на экранах все последнее десятилетие. Ее первыми работами в кино стали очень внушительные роли, которые зарекомендовали актрису еще в совсем юном возрасте. Сирша появлялась в «Клинике», «Доказательстве» и участвовала в озвучке «Робоцыпа». Но толчок ее карьере дали фильмы «Искупление» и «Милые кости». Как театральная актриса она появлялась в «Горниле» и «Трагедии Макбета».

В фильмографии Ронан насчитывается большое количество разноплановых ролей, среди которых: номинированная на Оскар история взросления «Леди Бёрд», историческая драма «Две королевы», «кукольные» картины Уэса Андерсона «Отель "Гранд-Будапешт"» и «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», лирический боевик «Ханна. Совершенное оружие» и трогательная экранизация романа «Маленькие женщины».

Сирша Ронан

Пирса Броснана все знают по роли безупречного агента в серии фильмов о Бонде середины 90-х до начала нулевых годов, но список его заслуг не ограничивается только бондианой. Свою популярность Пирс приобрел после получения роли в сериале «Семья Мэнион в поисках счастья», а также в список его наиболее успешных проектов входят «Мамма Миа!», «Перси Джексон и похититель молний», «Марс атакует!» и «Миссис Даутфайр».

Однако родившийся в ирландском графстве Пирс известен не только своим актерским мастерством. Он также является кинопродюсером, эко-активистом, художником, послом ЮНИСЕФ в Ирландии и художником. В юные годы Пирс Броснан увлекался живописью, а после окончания школы он продолжил карьеру в искусстве и работал иллюстратором. Сегодня он продает свои картины, чтобы собрать деньги на благотворительность.