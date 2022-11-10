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Киноафиша Новости В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»

В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»

10 ноября 2022 16:06
В прокат выходит драматический триллер на тему мусульманства «Заговор в Каире»

Картина получила приз в категории «Лучший сценарий» на последнем Каннском кинофестивале.

Сегодня, 10 ноября, в российский прокат выходит политический триллер «Заговор в Каире». Главные роли в фильме исполнили Тауфик Бархом («Тиран»), Фарес Фарес («Чернобыль»), Мохаммад Бакри («Гнездо жаворонка») и Макрам Хури («Лекарь: Ученик Авиценны»).

В центре истории — ученик духовной мусульманской египетской академии «Аль-Азхар» Адам (Бархом), неожиданно ставший свидетелем смерти великого имама, главы всего мусульманского мира. После скоропостижной гибели духовного лидера политические элиты страны начинают борьбу за власть с целью заполучить контроль над одним из важнейших религиозных институтов мира. Невольным участником этого противостояния становится и сам Адам, которого вербуют силовые спецслужбы Египта для внедрения в глобальную террористическую ячейку.

Автором картины выступил швейцарский режиссер египетского происхождения Тарик Салех («Случай в отеле «Нил Хилтон», «Метропия»). «Заговор в Каире» был удостоен множества престижнейших международных наград, включая приз в категории «Лучший сценарий» и номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» последнего Каннского кинофестиваля.

Фото: Atmo Production
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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