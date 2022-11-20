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Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов

20 ноября 2022 12:00
Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов

Перезапуски, вдохнувшие новую жизнь в культовые картины. 

В сентябре вышел ремейк «Восставшего из ада», который произвел неоднозначное впечатление на поклонников хоррор-франшизы. Кому-то фильм показался поверхностным, другим – ностальгическим и эффектным. Рассказываем про другие перезапуски, которым удалось справиться со сверхсложной задачей – не ударить в грязь лицом, переосмысляя оригинал.

Суспирия (2018)

Культовый фильм ужасов 1977 года мастера джалло-хоррора Дарио Ардженто, рассказывающий про американскую танцовщицу, поступившую в балетную академию, которой управляет шабаш ведьм, основан на реальных событиях. Автор сценария Дария Николоди училась в танцевальной школе, из которой ей пришлось сбежать, потому что под личиной занятий, напоминавших ритуальный перформанс, скрывался самый настоящий сатанинский культ. «Суспирия» Ардженто – леденящий кровь оммаж сказке «Белоснежка и семь гномов», ведь ведьмы буквально питались энергией молодых танцовщиц, чтобы стать еще могущественнее. Насыщенные неестественные цвета и тревожная атмосфера превратили экспериментальную «Суспирию» в стильный хоррор с идеально выверенным визуалом.

Переосмыслить хоррор 1977 года взялся Лука ГуаданьиноНазови меня своим именем»), который посмотрел «Суспирию» в четырнадцать. Режиссер приобрел права на ремейк еще в 2006 году, а его фильм вышел в 2018-м. Кино Гуаданьино получилось не фантазийно-сказочным, как «Суспирия» Ардженто, а очень личным. Действие фильма хоть и разворачивается в Германии, но также рассказывает о тревожных событиях в мире в 1977 году, в том числе в Италии, – новости об этом герои смотрят по телевизору. Гуаданьино, концентрируясь на Берлине, разделенном стеной, рисует жестокий и печальный портрет эпохи. Кардинальное отличие фильма 2018 года от оригинала в том, что это не страшная сказка, а наполненная метафорами, в том числе политическими, раскрепощенная история о матриархате и очень смелое кино, больше напоминающее арт-эксперимент с завораживающим балетом «Фольк» и музыкой Тома Йорка. «Суспирия» 2018 года – ремейк, который даже не пытается тягаться с оригиналом. Гуаданьино изящно и максимально эстетически переосмысляет картину Ардженто на феминистский лад, превращая свое кино в настоящее искусство.

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Суспирия (2018)

Оно (2017)

Первая экранизация «Оно» вышла в 1990 году и очень долго считалась одним из самых страшных фильмов ужасов нашего времени (во многом благодаря образу Пеннивайза). Однако новая киноверсия 2017 года не только приятно удивила фанатов романа, но и переосмыслила все недочеты кино Томми Ли Уоллеса, став самым кассовым хоррором в истории. Фильм 1990 года поверхностно освещает ключевые локации в Дерри, с которыми связаны многие события романа. Нам показывают лишь канализацию и Барренс, где встречались члены Клуба неудачников. Причиной такого скудного знакомства с Дерри стал не недостаточная осведомленность режиссера, а небольшой бюджет, который не позволял строить дорогие декорации. Зато Андрес Мускетти, снявший фильм 2017 года и его сиквел, буквально погружает зрителя в обстановку города и проводит экскурсию по самым знаковым местам «Оно» – начиная домом на Нейболт-стрит и заканчивая городской библиотекой. Такой подход оценили поклонники романа.

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Оно (2017)

Что касается каста фильма 1990 года, то школьники-неудачники в нем на фоне актеров из «Оно» 2017 года просто меркнут, а их характеры прописаны кое-как, чего нельзя сказать о новой экранизации. В картине Мускетти у всех героев яркие книжные темпераменты, они отлично проработаны, а их страхи, личные травмы и переживания выведены на первый план, как в самом романе. Что касается образа Пеннивайза, то если в ленте 1990 года персонаж великого Тима КарриШоу ужасов Рокки Хоррора») воспринимался только как клоун-убийца, то в новой версии жуткого персонажа показали как сверхъестественное существо, которое может менять форму, что больше соответствует канонам романа. «Оно» 2017 года и его вторая часть, вышедшая в 2019 году, отражают атмосферу произведения и личностные качества героев, поэтому новую экранизацию высоко оценили фанаты книги Стивена Кинга.

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Оно (2017)

Лицо со шрамом (1983)

Фильм «Лицо со шрамом» 1932 года режиссера Ховарда Хоукса, рассказывающий историю итальянского иммигранта, прототипом которого стал Аль Капоне, в свое время произвел большой резонанс. Из-за «Кодекса Хейса», который в том числе запрещал показ сцен насилия и секса, картине несколько лет отказывали в прокате, а Хоукс и продюсер Говард Хьюз были вынуждены постоянно вносить изменения в сценарий. Тем не менее это не помешало криминальной картине получить статус культовой. В 1983 году вышел ремейк «Лица со шрамом» режиссера Брайана Де Пальмы. Лента стала куда известнее оригинала во многом благодаря харизматичной игре Аль Пачино, звезде «Крестного отца». Актер уже появлялся в образе героя, связанного с мафией, поэтому в «Лице со шрамом» он смотрелся очень гармонично и воплотил все пороки человека с комплексом Бога, одержимого жаждой власти. Ремейк де Пальмы получился более динамичным, сложным и жестоким, чем криминальное кино Хоукса, отредактированное из-за цензуры, поэтому именно «Лицо со шрамом» 1983 года в кинематографе цитируют до сих пор.

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Лицо со шрамом (1983)

Одиннадцать друзей Оушена (2001)

Известный триллер про ограбление казино «Одиннадцать друзей Оушена» с Брэдом Питтом , Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном – ремейк одноименной картины 1960 года режиссера Льюиса Майлстоуна, которая в свое время была очень популярной и стильно отражала дух эпохи. В оригинальной ленте главную роль исполняет сам Фрэнк Синатра. Старый «Одиннадцать друзей Оушена» – лихо закрученное и авантюрное кино, которое, к сожалению, меркнет на фоне ремейка Стивена Содерберга, полного экшена, острого юмора, запоминающихся персонажей, захватывающих сюжетных твистов и выдержанного напряженного тона. Благодаря звездному составу и отличному сценарию фильм оказался очень успешным и ожидаемо получил два сиквела и женскую версию.

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Одиннадцать друзей Оушена (2001)

Мумия (1999)

Фильм «Мумия» 1932 года – один из культовых черно-белых классических хорроров наряду с «Дракулой» и «Франкенштейном». Египетская мистика, потусторонний вайб и минимализм – все, чем так хороша картина Карла Фройнда, сейчас воспринимается с легкой иронией, ведь, несмотря на тематику, ужасы Universal кажутся скорее обаятельными, нежели пугающими. Переосмыслять оригинальную «Мумию» планировали много раз, но так или иначе это должны были быть именно хорроры. Однако в конце 1990-х все-таки нашелся режиссер, который полностью увел свой фильм от наследия Universal и воплотил фэнтезийную историю о древнеегипетском проклятии в приключеском боевике. Стивен Соммерс превратил «Мумию» в кино в духе «Индианы Джонса», только с выразительной мистической подоплекой. Картину ждал оглушительный успех. «Мумия» стала визитной карточкой Брендана Фрейзера, после которого за ним окончательно закрепился статус одного из главных крашей конца 1990-х и начала нулевых. Для многих «Мумия» – главный фильм детства, который никогда не надоест пересматривать (сиквелы не в счет). Кстати, за новый ремейк оригинальной ленты, уже в жанре хоррор, возьмется Лука Гуаданьино. Интересно, что из этого получится. Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни

Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов
Мумия (1999)

Мария Ракитина
Мария Ракитина
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