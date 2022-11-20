Превзошли ожидания: 5 ремейков, которые оказались не хуже оригиналов

В сентябре вышел ремейк « Восставшего из ада », который произвел неоднозначное впечатление на поклонников хоррор-франшизы. Кому-то фильм показался поверхностным, другим – ностальгическим и эффектным. Рассказываем про другие перезапуски, которым удалось справиться со сверхсложной задачей – не ударить в грязь лицом, переосмысляя оригинал.

Культовый фильм ужасов 1977 года мастера джалло-хоррора Дарио Ардженто , рассказывающий про американскую танцовщицу, поступившую в балетную академию, которой управляет шабаш ведьм, основан на реальных событиях. Автор сценария Дария Николоди училась в танцевальной школе, из которой ей пришлось сбежать, потому что под личиной занятий, напоминавших ритуальный перформанс, скрывался самый настоящий сатанинский культ. « Суспирия » Ардженто – леденящий кровь оммаж сказке «Белоснежка и семь гномов», ведь ведьмы буквально питались энергией молодых танцовщиц, чтобы стать еще могущественнее. Насыщенные неестественные цвета и тревожная атмосфера превратили экспериментальную «Суспирию» в стильный хоррор с идеально выверенным визуалом.

Переосмыслить хоррор 1977 года взялся Лука Гуаданьино (« Назови меня своим именем »), который посмотрел «Суспирию» в четырнадцать. Режиссер приобрел права на ремейк еще в 2006 году, а его фильм вышел в 2018-м. Кино Гуаданьино получилось не фантазийно-сказочным, как «Суспирия» Ардженто, а очень личным. Действие фильма хоть и разворачивается в Германии, но также рассказывает о тревожных событиях в мире в 1977 году, в том числе в Италии, – новости об этом герои смотрят по телевизору. Гуаданьино, концентрируясь на Берлине, разделенном стеной, рисует жестокий и печальный портрет эпохи. Кардинальное отличие фильма 2018 года от оригинала в том, что это не страшная сказка, а наполненная метафорами, в том числе политическими, раскрепощенная история о матриархате и очень смелое кино, больше напоминающее арт-эксперимент с завораживающим балетом «Фольк» и музыкой Тома Йорка. «Суспирия» 2018 года – ремейк, который даже не пытается тягаться с оригиналом. Гуаданьино изящно и максимально эстетически переосмысляет картину Ардженто на феминистский лад, превращая свое кино в настоящее искусство.

Суспирия (2018)

Первая экранизация «Оно» вышла в 1990 году и очень долго считалась одним из самых страшных фильмов ужасов нашего времени (во многом благодаря образу Пеннивайза). Однако новая киноверсия 2017 года не только приятно удивила фанатов романа, но и переосмыслила все недочеты кино Томми Ли Уоллеса, став самым кассовым хоррором в истории. Фильм 1990 года поверхностно освещает ключевые локации в Дерри, с которыми связаны многие события романа. Нам показывают лишь канализацию и Барренс, где встречались члены Клуба неудачников. Причиной такого скудного знакомства с Дерри стал не недостаточная осведомленность режиссера, а небольшой бюджет, который не позволял строить дорогие декорации. Зато Андрес Мускетти, снявший фильм 2017 года и его сиквел, буквально погружает зрителя в обстановку города и проводит экскурсию по самым знаковым местам «Оно» – начиная домом на Нейболт-стрит и заканчивая городской библиотекой. Такой подход оценили поклонники романа.

Оно (2017)

Что касается каста фильма 1990 года, то школьники-неудачники в нем на фоне актеров из «Оно» 2017 года просто меркнут, а их характеры прописаны кое-как, чего нельзя сказать о новой экранизации. В картине Мускетти у всех героев яркие книжные темпераменты, они отлично проработаны, а их страхи, личные травмы и переживания выведены на первый план, как в самом романе. Что касается образа Пеннивайза, то если в ленте 1990 года персонаж великого Тима Карри («Шоу ужасов Рокки Хоррора») воспринимался только как клоун-убийца, то в новой версии жуткого персонажа показали как сверхъестественное существо, которое может менять форму, что больше соответствует канонам романа. «Оно» 2017 года и его вторая часть, вышедшая в 2019 году, отражают атмосферу произведения и личностные качества героев, поэтому новую экранизацию высоко оценили фанаты книги Стивена Кинга.

Оно (2017)

Фильм «Лицо со шрамом» 1932 года режиссера Ховарда Хоукса, рассказывающий историю итальянского иммигранта, прототипом которого стал Аль Капоне, в свое время произвел большой резонанс. Из-за «Кодекса Хейса», который в том числе запрещал показ сцен насилия и секса, картине несколько лет отказывали в прокате, а Хоукс и продюсер Говард Хьюз были вынуждены постоянно вносить изменения в сценарий. Тем не менее это не помешало криминальной картине получить статус культовой. В 1983 году вышел ремейк «Лица со шрамом» режиссера Брайана Де Пальмы. Лента стала куда известнее оригинала во многом благодаря харизматичной игре Аль Пачино, звезде «Крестного отца». Актер уже появлялся в образе героя, связанного с мафией, поэтому в «Лице со шрамом» он смотрелся очень гармонично и воплотил все пороки человека с комплексом Бога, одержимого жаждой власти. Ремейк де Пальмы получился более динамичным, сложным и жестоким, чем криминальное кино Хоукса, отредактированное из-за цензуры, поэтому именно «Лицо со шрамом» 1983 года в кинематографе цитируют до сих пор.

Лицо со шрамом (1983)

Известный триллер про ограбление казино «Одиннадцать друзей Оушена» с Брэдом Питтом , Джорджем Клуни и Мэттом Дэймоном – ремейк одноименной картины 1960 года режиссера Льюиса Майлстоуна, которая в свое время была очень популярной и стильно отражала дух эпохи. В оригинальной ленте главную роль исполняет сам Фрэнк Синатра. Старый «Одиннадцать друзей Оушена» – лихо закрученное и авантюрное кино, которое, к сожалению, меркнет на фоне ремейка Стивена Содерберга, полного экшена, острого юмора, запоминающихся персонажей, захватывающих сюжетных твистов и выдержанного напряженного тона. Благодаря звездному составу и отличному сценарию фильм оказался очень успешным и ожидаемо получил два сиквела и женскую версию.

Одиннадцать друзей Оушена (2001)

Фильм « Мумия » 1932 года – один из культовых черно-белых классических хорроров наряду с « Дракулой » и « Франкенштейном ». Египетская мистика, потусторонний вайб и минимализм – все, чем так хороша картина Карла Фройнда, сейчас воспринимается с легкой иронией, ведь, несмотря на тематику, ужасы Universal кажутся скорее обаятельными, нежели пугающими. Переосмыслять оригинальную «Мумию» планировали много раз, но так или иначе это должны были быть именно хорроры. Однако в конце 1990-х все-таки нашелся режиссер, который полностью увел свой фильм от наследия Universal и воплотил фэнтезийную историю о древнеегипетском проклятии в приключеском боевике. Стивен Соммерс превратил «Мумию» в кино в духе « Индианы Джонса », только с выразительной мистической подоплекой. Картину ждал оглушительный успех. «Мумия» стала визитной карточкой Брендана Фрейзера , после которого за ним окончательно закрепился статус одного из главных крашей конца 1990-х и начала нулевых. Для многих «Мумия» – главный фильм детства, который никогда не надоест пересматривать (сиквелы не в счет). Кстати, за новый ремейк оригинальной ленты, уже в жанре хоррор, возьмется Лука Гуаданьино. Интересно, что из этого получится. Не смотрите с родителями: 5 сериалов, которые откровенно говорят о сексуальной жизни