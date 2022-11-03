Съемки продолжения «Красного уведомления» могут стартовать в начале 2023 года

Сиквелы могут запустить в производство раньше, чем можно было предположить.

Сайт Production List поделился предполагаемой датой старта съемок сиквела «Красного уведомления». Согласно приведенным данным, работа над продолжением самого популярного фильма Netflix может начаться в Калифорнии уже 2 января следующего года.

К информации стоит отнестись с осторожностью, потому что пока она выглядит несколько неправдоподобной из-за загруженности центральных звезд. Дуэйн Джонон буквально на днях приступил к работе над праздничной экшен-комедией Amazon «Красный», а у Райана Рейнольдса в ближайших планах третий «Дэдпул», график которого пока не озвучен. Только у Галь Гадот на текущий момент до летних съемок «Чудо-женщины 3» расписание не составлено.

В январе у главных звезд «Красного уведомления» действительно может быть свободное окно, но сейчас ситуация выглядит слишком размытой, чтобы с уверенностью что-то утверждать. Есть вероятность, что опубликованные сведения попросту устарели.

Создатели неоднократно упоминали в прессе, что планируют сделать подряд сразу два фильма, т.е. один за другим. В случае, если эта задумка актуальна, уложиться в такие суженные сроки крайне проблематично, даже если команде придется вновь работать на фоне студийных LED-экранов. Как бы то ни было, сиквелы в любом случае продвигаются в производстве. В прошлом месяце продюсеры Бо Флинн и Хирам Гарсиа во время интервью по случаю премьеры «Черного Адама» заявили, что сценарий второй картины уже почти готов, а текст третьей находится на стадии написания. За оба проекта отвечает режиссер Роусон Маршалл Тербер.