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Киноафиша Новости Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла

Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла

17 ноября 2022 14:00
Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла

Детали сюжета будущей картины пока неизвестны.

Как сообщает Deadline, Киану Ривз был утвержден на главную роль в новом фильме Джоны Хилла под названием Outcome («Исход»).

Производством картины занимается собственная компания Хилла Hill’s Strong Baby. Он также выступает сценаристом ленты в соавторстве с Эзрой Вудсом. При этом журналисты Deadline отмечают, что они пытались связаться со съемочной командой для подтверждения этой информации, но им так и не удалось это сделать.

Детали сюжета пока что держатся в секрете, но, скорее всего, фильму удастся привлечь внимание многих дистрибьюторов, учитывая широкую известность его создателей. Ожидается, что он будет представлен потенциальным покупателям еще до праздничных выходных.

«Исход» станет для Хилла уже третьим режиссерским проектом. Хотя он в первую очередь известен как актер и главная звезда фильмов «Парни со стволами» и «Мачо и ботан», Хилл также успел зарекомендовать себя в качестве постановщика, сняв популярную драматическую комедию «Середина 90-х» и документальную картину «Стац: Инструменты успеха» для Netflix, вышедшую в этот понедельник, 14 ноября, и получившую восторженные отзывы от зрителей.

Что касается Ривза, то последними на данный момент его проектами являются мультфильм «Суперпитомцы» и «Матрица: Воскрешение». В следующем году его можно будет увидеть в четвертой части «Джона Уика», премьера которой состоится 25 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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