Без Генри Кавилла, но с Мишель Йео: вышел трейлер мини-сериала «Ведьмак: Происхождение»

События нового шоу развернутся за 1200 лет до приключений Геральта из Ривии.

Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Ведьмак: Происхождение», который является приквелом «Ведьмака». Главные роли в шоу исполнили Мишель Йео («Мемуары гейши»), Софиа Браун («Клика»), Лоуренс О’Фуаран («Скрижали судьбы»), Миррен Мак («Сексуальное просвещение») и другие.

Действие сериала разворачивается за 1200 лет до событий оригинального «Ведьмака», посвященного приключениям охотника на чудовищ Геральта из Ривии. Приквел повествует о событиях, приведших к Соединению Сфер, масштабному вселенскому катаклизму, из-за которого в мире появились чудовища. Также в нем будет показано создание первого прототипа будущих ведьмаков.

Первый тизер «Ведьмака: Происхождение» был показан в качестве сцены после титров в финале второго сезона оригинального сериала, который вышел на Netflix в декабре 2021 года. В коротком ролике зрителям была презентована смертоносная Скиана (Йео), последний член кочевого племени воинственных эльфов, которая отправилась на поиски клинка, украденного у ее народа. В путешествии ее сопровождают Эйле (Браун) и Фьялл (О’Фуаран).

Срежиссировали проект Сара О'Горман («Близко») и Вики Джуисон («Без обид»). Шоураннером выступает Деклан Де Барра («Древние»). Автор оригинальной серии романов «Ведьмак» Анджей Сапковский поработал над «Происхождением» в качестве креативного консультанта.

Премьера четырехсерийного сериала «Ведьмак: Происхождение» состоится 25 декабря на Netflix.