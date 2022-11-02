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Киноафиша Новости Фрэнк Грилло стремится создать лучший автомобиль в новом трейлере фильма «Ламборгини»

Фрэнк Грилло стремится создать лучший автомобиль в новом трейлере фильма «Ламборгини»

2 ноября 2022 09:45
Фрэнк Грилло стремится создать лучший автомобиль в новом трейлере фильма «Ламборгини»

Байопик о легендарном создателе самого роскошного автомобиля выйдет в российский прокат.

Студия Lionsgate представила новый трейлер грядущего биографического фильма «Ламборгини». Главные роли в картине исполнили Фрэнк Грилло («Первый Мститель: Другая война»), Гэбриел Бирн («Подозрительные лица»), Элиана Джонс («Игра Ганнибала») и Мира Сорвино («Роми и Мишель на встрече выпускников»).

В новом трейлере зрителей проводят через все испытания и невзгоды, которые пришлось пережить Ферруччо Ламборгини (Грилло) для того, чтобы создать автомобиль, ставший одним из главных символов роскоши во всем мире. В первых кадрах мы видим, как молодой амбициозный герой, еще будучи простым фермером и любителем гонок, загорается идеей создать идеальную машину. Затем, много лет спустя, выработав ключевую идею своего будущего продукта, он приходит к не менее легендарному Энцо Феррари (Бирн), и предлагает ему сделку по созданию совместного бизнеса, но тот ему грубо отказывает. Искра обиды разжигает пламя конкуренции в душе Ламборгини. Он решает во что бы то ни стало создать автомобиль сильный, мощный и неукротимый, словно бык, который во всем превзойдет продукцию Феррари. Герой во всеуслышание заявляет:

«Вы покупаете Ferrari, когда хотите стать значимым, вы покупаете Lamborghini, когда вы являетесь значимым!»

В основу картины легла книга Lamborghini: The Man Behind the Legend («Ламборгини: Человек, стоящий за Легендой»), написанной сыном предпринимателя, Тонино Ламборгини.

Режиссером проекта выступил лауреат премии «Оскар» Роберт Мореско, автор фильмов «Под подозрением» с Карлом Урбаном и «Короли Эпплтауна» с близнецами Спроус.

Российская премьера «Ламборгини» состоится 24 ноября.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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