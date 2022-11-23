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Киноафиша Новости «Смертельная расплата»: Кристофер МакКуорри объяснил смысл подзаголовка «Миссии: невыполнима 7»

«Смертельная расплата»: Кристофер МакКуорри объяснил смысл подзаголовка «Миссии: невыполнима 7»

23 ноября 2022 13:47
«Смертельная расплата»: Кристофер МакКуорри объяснил смысл подзаголовка «Миссии: невыполнима 7»

Также постановщик пообещал превзойти все предыдущие фильмы франшизы.

Режиссер седьмого и восьмого фильмов франшизы «Миссия: невыполнима» Кристофер МакКуорри пообщался с изданием Empire. В рамках интервью он объяснил общий подзаголовок следующих двух фильмов серии — «Смертельная расплата. Часть 1» и «Часть 2». По словам кинематографиста, в этот раз подзаголовок имеет более глубокий смысл:

«Неприятности идут из прошлого Итана. «Смертельная расплата» [в оригинале Dead Reckoning] — еще и термин из навигации. Он означает выбранный курс, основанный исключительно на последней установленной позиции. Данная метафора отлично соответствует не только главному герою, но и другим персонажам».

С каждой новой лентой про Итана Ханта авторы «Миссии: невыполнима» и Том Круз стараются повышать ставки и масштаб изображаемых событий. Судя по комментариям МакКуорри, предстоящая дилогия в этом плане станет пиком всей франшизы. Еще на стадии обсуждений основной целью было выйти на новый уровень, чтобы прежние приключения супершпиона на фоне новых казались чем-то легким и непринужденным:

«Мы сразу понимали, если делить приключение на две части, оно должно быть по-настоящему эпическим. Новое продолжение обязано по всем фронтам превзойти предшествующие ленты. Других вариантов у нас не было».

«Миссия: невыполнима 7» уже давно находится на стадии постпроизводства, а съемки восьмой части сейчас в самом разгаре. Картины выйдут 14 июля 2023-го и, соответственно, 28 июня 2024 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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