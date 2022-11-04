Джессика Честейн и Майкл Шеннон становятся звездами кантри в трейлере сериала «Джордж и Тэмми»

Кабельный канал Showtime презентовал дебютный трейлер мини-сериала «Джордж и Тэмми», ведущие роли в котором сыграли Майкл Шеннон и Джессика Честейн. В представленном ролике огласили официальную дату премьеры — шестисерийная биографическая драма начнет еженедельно выходить в эфир с 4 декабря.

Музыкальный байопик будет посвящен карьере и жизни легенд кантри-музыки Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, чьи бурные взаимоотношения легли в основу их многочисленных хитов, которые слушают по сей день. Несмотря на сложный брак, эстрадная пара искренне любила другу друга, однако из-за постоянных проблем они в итоге разошлись. Судьба их развела после шести лет совместной жизни. В предстоящем шоу в полной мере отразили эту душещипательную историю.

Постановкой всех эпизодов занимался режиссер «Самого пьяного округа в мире» и «Дороги» Джон Хиллкоут. В основу сериала легла книга дочери певцов Жоржетты Джонс. Сценарий на ее основе написали Абе Сильвия («Глаза Тэмми Фэй») и Брайан Голубофф («Мистер Мерседес»). В остальной актерский состав вошли Стив Зан, Келли МакКормак, Уолтон Гоггинс, Кэти Миксон, Джошуа С. Аллен, Дэвид Уилсон Барнс, Пэт Хили и Бобби Икс. В продюсерской команде заняты Эндрю Лазар («Снайпер»), Джош Бролин («Внешние сферы»), а также Хиллкоут и сама Честейн.