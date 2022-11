От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов

Создатели фильмов и сериалов тщательно продумывают стиль героев, чтобы он точно отражал характер персонажа, и в том числе не забывают о таких деталях, как фирменный аромат. Рассказываем, какие духи хранятся на полках Вилланель, Веспер (девушки Джеймса Бонда) и Патрика Бэйтмана.

Убивая Еву (2018) – ароматы Kilian Good Girl Gone Bad и Playing With The Devil

Неуловимая киллерша Вилланель, которая уже получила звание сериальной иконы стиля наравне с Кэрри Брэдшоу (хотя, конечно, иногда ее модные наряды исключительно люксовых брендов вроде Balenciaga и Burberry – на грани китча), тщательно продумывает не только все свои луки, но и подбирает к ним исключительно нишевые ароматы. Судя по содержимому туалетного столика в парижской квартире героини, которую нам показывают в первом сезоне, наемная убийца Оксана Астанкова – большая поклонница бренда Kilian. Парфюм в белом флаконе – предположительно, Good Girl Gone Bad – зефирный, воздушный, сказочный, с нотами флердоранжа и абрикоса, как то пышное розовое платье Вилланель. Это аромат-камуфляж, за которым скрывается очень плохая девочка. Аромат в черном флаконе, вероятно, – Playing With The Devil («Игры с дьяволом»), который соблазнительно и опасно пахнет листьями черной смородины, отражает взрывную и непредсказуемую натуру героини. Наверняка она выбрала его к незабываемому «траурному» винтажному платью Alexander McQueen.

Убивая Еву

Блондинка в законе (2001) – аромат Clinique Happy

Энергичная и целеустремленная героиня фильма Эль Вудс ( Риз Уизерспун ), которая никогда не сдается и всегда добивается своего, практически никогда не расстается с флакончиком духов, которые служат ей чем-то вроде талисмана и отлично отражают ее характер, – это позитивный и освежающий Clinique Happy, который, кстати, в жизни носит актриса Гвинет Пэлтроу . Парфюм присутствует во многих сценах фильма – например, когда Эль готовится к свиданию, подруга распыляет аромат на волосы героини, чтобы завершить ее образ, а проходя юридическую практику, девушка приносит в тюрьму своей клиентке свежий Cosmopolitan, цветы и коробочку с любимыми духами Happy, которые способны подбодрить кого угодно, ведь это аромат-праздник с ярким цитрусовым звучанием.

Блондинка в законе

Завтрак у Тиффани (1961) – ароматы Jean Patou Makila и Elizabeth Arden Blue Grass

Главная героиня «Завтрака у Тиффани», эксцентричная Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн , легкомысленная и взбалмошная, в то же время склонная к меланхолии, буквально носится со своим любимым ароматом по квартире и разбрызгивает его в комнате, поэтому его просто невозможно не заметить, – это игривый и воодушевляющий белоцветочный Jean Patou Makila, от которого вырастают крылья. Героиня хранит свой фирменный парфюм в необычном месте – почтовом ящике. Интересно, что Makila вышел в тот же год, что и фильм. В ванной у Холли стоит флакончик с уютным и расслабляющим пряно-лавандовым ароматом Elizabeth Arden Blue Grass, в который героиня кутается перед тем, как лечь спать после очередной вечеринки.

Завтрак у Тиффани

Казино «Рояль» (2006) – аромат Santa Maria Novella Melograno

Веспер Линд ( Ева Грин ) в «Казино «Рояль» – одна из главных женщин в жизни агента 007 Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крэйга . Загадочная и сложная героиня – «одни шипы, не видно лепестков», притягивающая к себе все взгляды, когда появляется в казино в роскошном фиолетовом платье, пользуется парфюмерной водой флорентийского бренда Santa Maria Novella Melograno, которую она носит с собой в сумочке. Аромат с терпким гранатом, альдегидами и пудровой базой, интеллигентный и в то же время чувственный, прекрасно дополняет роковой и таинственный образ Веспер, которая разбила сердце агенту 007.

Казино «Рояль»

Ирония судьбы, или с легким паром! (1975) – аромат Lancôme Climat

В культовом советском фильме, просмотр которого давно стал неотъемлемой частью российских новогодних традиций, Ипполит дарит своей возлюбленной Наденьке очень дорогой праздничный подарок – настоящие французские духи, которое в то время считались предметом роскоши. Героиня разворачивает упаковку, и в ней оказывается аромат Lancôme Climat, который раскрывается весенним цветочным букетом – нарциссами вперемешку с ландышами, в красивой пудровом обрамлении. Этот утонченный, романтический и мечтательный парфюм идеально подходит героине Барбары Брыльска, которая любит поэзию Цветаевой и Ахмадулиной.

Ирония судьбы, или с легким паром!

Деловая женщина (1988) – аромат Guerlain Shalimar

В комедии «Деловая женщина» героиня Сигурни Уивер Кэтрин Паркер руководит компанией, стильно одевается и умеет выгодно себя подать. У нее хороший вкус и идеальная прическа, поэтому неудивительно, что она выбрала аромат, отражающий ее статус и располагающий окружающих к себе, – восточный Guerlain Shalimar, который чаще других духов мелькает в кино. Очень теплый, дымный и кожаный парфюм героиня наносит, когда ее приходит навестить любимый мужчина, которого играет Харрисон Форд . «Ему нравится Shalimar», – говорит Кэтрин. И от этого уютного аромата действительно невозможно оторваться.

Деловая женщина

Американский психопат (2000) – аромат Yves Saint Laurent Pour Homme

Главный герой фильма «Американский психопат», критикующего капитализм и культ успеха, Патрик Бэйтман ( Кристиан Бэйл ), работает на Уолл-стрит и занимает высокий пост в престижной фирме «Пирс энд Пирс». Он не только одевается в безупречно сидящие костюмы Giorgio Armani и Valentino, но и тщательно, даже маниакально следит за своей внешностью: его утро всегда начинается с однообразных уходовых ритуалов – нанесения масок и увлажняющих кремов. На полке в ванной Патрика можно заменить фужерный одеколон Yves Saint Laurent Pour Homme, которой пахнет лавандой, лимоном и вербеной. Эти компоненты снижают уровень стресса и расслабляют, а герой наверняка не расстается с любимым парфюмом, поэтому люди, которые общаются с ним, теряют свою бдительность и не понимают, насколько опасный и страшный человек находится перед ними.